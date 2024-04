Mikautadze doet uiterst pijnlijke onthulling over Ajax-tijd: ‘Ik werd gek!’

Georges Mikautadze heeft hard uitgehaald naar Ajax. In gesprek met L’Équipe vertelt hij onder andere dat hij zich totaal niet thuisvoelde in Amsterdam. De Georgische aanvaller, die inmiddels is verhuurd aan FC Metz, zat namelijk maandenlang alleen op een hotelkamer.

De inmiddels ontslagen technisch directeur Sven Mislintat haalde Mikautadze afgelopen zomer voor zestien miljoen euro naar Amsterdam. Mikautadze en Ajax bleken echter nooit een echte match, waardoor hij afgelopen winter na louter teleurstellende optredens zonder doelpunten werd verhuurd aan zijn vorige werkgever FC Metz.

Tegenover L’Équipe blikt de Georgiër terug op zijn tijd bij Ajax. “Ik heb meer dan twee maanden in een hotel doorgebracht. Ik zat alleen op die kamer, ik werd gek”, aldus Mikautadze. “Maar de club hielp me ook niet veel met het zoeken naar een appartement. Ik heb op eigen houtje een Airbnb gehuurd, waar mijn gezin meer dan een maand met me heeft gewoond.”

De verhalen van Mikautadze lijken sterk op die van Chuba Akpom, die voor de camera van NOS soortgelijke onthullingen deed. “De eerste twee maanden waren vreselijk, om eerlijk te zijn”, vertelde Akpom eind november. “Ik speelde niet, we wonnen niet... Ik zat op mezelf in een hotel. Het was stressvol.”

Ook Mikautadze had het dus erg zwaar bij Ajax. “Ik kende niemand, ik sprak de taal niet: de voorwaarden om te slagen waren voor mij niet aanwezig. Elke speler moet zich gerespecteerd voelen om te kunnen presteren.”

Ook over de huidige situatie met Ajax is Mikautadze, die daarmee een terugkeer definitief lijkt uit te sluiten, niet te spreken. “Nu ben ik verhuurd, maar ze laten niets van zich horen. Ze zijn me vergeten bij Ajax”, stelt de aanvaller.

In Frankrijk heeft Mikautadze het net inmiddels weer aardig teruggevonden. In twaalf competitieduels na de winterstop was hij al zeven keer trefzeker, waardoor Metz nog steeds mag blijven hopen op handhaving in de Ligue 1. Metz heeft bovendien een optie tot koop van dertien miljoen euro in de huurdeal met Ajax, waar het contract van Mikautadze nog doorloopt tot medio 2028.

