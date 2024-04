John Guidetti spreekt wens richting fans van Feyenoord uit: ‘Is nog een droom’

John Guidetti rekent zondag op een overwinning van Feyenoord in de Klassieker tegen Ajax. De Zweed groeide zelf uit tot legende in Rotterdam door op 29 januari 2012 tijdens een 4-2 zege een hattrick tegen de aartsrivaal te maken.

Tot op de dag van vandaag wordt de spits herinnerd aan zijn hattrick tegen Ajax. Guidetti werd daarna op handen gedragen door de supporters van Feyenoord, al toonden zij ook hun frustratie dat hij slechts één seizoen in De Kuip speelde. “Er speelde van alles, ooit zal ik er nog weleens over praten”, zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Maar ik liep een virusinfectie op die mijn leven op z’n kop zette. Het was angstaanjagend, want feitelijk had ik nog maar één been met kracht. Ik ben bij zoveel artsen en experts geweest en eigenlijk zeiden ze allemaal dat ik er rekening mee moest houden dat mijn loopbaan alweer voorbij was.”

Guidetti zou uiteindelijk alsnog een prachtige carrière hebben. Zo belandde hij via Manchester City bij Celtic en het Spaanse Celta de Vigo. “Daar scoorde ik tegen Barcelona, Real Madrid, Valencia en Atlético Madrid”, geeft de spits aan.

De 31-jarige aanvaller staat momenteel in zijn thuisland onder contract bij het dit seizoen nog altijd ongeslagen AIK. Na lang blessureleed staat hij op het punt om daar zijn rentree te maken.

De Zweed laat weten nog één grote wens te hebben. “Ik ben nooit meer terug geweest in De Kuip en dat knaagt wel een beetje. Wat zou het mooi zijn als AIK tegen Feyenoord zou kunnen spelen. Een oefenwedstrijd organiseren, dat kan toch? Nog eenmaal als speler die Kuip in, het is een droom.”

Guidetti rekent komende zondag op een overwinning van zijn oude club tegen de aartsrivaal uit Amsterdam. “Ajax zit in een seizoen waarin echt alles misgaat. Onvoorstelbaar bijna. Daar moet nog een extra nederlaag in De Kuip bij komen zondag. Toen wij met 4-2 wonnen in 2012 was dat reden voor drie dagen feest. Inmiddels voelt dat waarschijnlijk anders. Is het iets wat normaal gevonden zal worden. Zoals het hoort.’’



