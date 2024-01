Feyenoord presenteert nieuwe aanwinst: huur met optie tot koop

Isak Alemayehu is officieel speler van Feyenoord, zo laat de regerend landskampioen weten via de officiële kanalen. De Rotterdammers huren de zeventienjarige aanvallende middenvelder van Djurgardens IF met een optie tot koop. Alemayehu sluit in eerste instantie aan bij Feyenoord Onder 21.

Het Zweedse talent is blij dat hij eindelijk in Nederland is. “Dit voelt voor mij heel erg goed. Spelen in een topjeugdopleiding in Europa is iets waar ik altijd al van heb gedroomd. De belangrijkste doelstelling die ik heb is om de komende maanden zoveel mogelijk van mezelf te laten zien”, aldus Alemayehu.

Välkommen, Isak! ???? 17-year-old Isak Alemayehu joins #FeyenoordO21 on a 6 month loan.#VarkenoordView — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 18, 2024

Ook Rini Coolen, Head of Academy van Feyenoord, is in zijn nopjes met de transfer. “We hebben Isak in het verleden al meermaals bekeken. We hebben hem met veel interesse gevolgd en heeft hij aangetoond een goede ontwikkeling doorgemaakt te hebben. Het komende half jaar krijgt hij zodoende de kans om de volgende stap in zijn voetbalcarrière te zetten. Tot Isak speelgerechtigd is verklaard heeft hij de tijd om te wennen aan zijn nieuwe omgeving.”

Alemayehu ligt bij Djurgardens nog tot medio 2025 vast en is volgens Transfermarkt slechts 200.000 euro waard. Toch heeft Feyenoord besloten de aanvallende middenvelder annex buitenspeler eerst te huren. Wel heeft de Stadionclub daar een optie tot koop bij bedongen.

De piepjonge Alemayehu is een jeugdproduct van Djurgardens, dat tot dusver twee duels speelde in de hoofdmacht. Hij is al jaren jeugdinternational van Zweden, maar kan in de toekomst ook voor de nationale elftallen van Ethiopië en El Salvador kiezen.

Alemayehu is geen onbekende voor Feyenoord. De Zweed liep twee jaar geleden al eens stage op Varkenoord. Tijdens die stage wist hij zoveel indruk te maken, dat de kampioen van Nederland zich onlangs opnieuw in Zweden meldde voor zijn diensten. Na een nieuwe stageperiode gaat Feyenoord definitief met Alemayehu in zee.

Alemayehu treedt bij Feyenoord in de voetsporen van een behoorlijk aantal landgenoten. Ove Kindvall, Henrik Larsson, John Guidetti, Sam Larsson, Patrik Walemark, Simon Gustafson, Pär Hansson, Samuel Armenteros, Alexander Mezan, Johan Elmander en Harry Bild gingen de talentvolle Zweed voor.

