‘Joey Veerman is een hele normale speler, maar mensen maken hem Onze Lieve Heer’

Joey Veerman werd bedolven onder de complimenten van diverse analytici na de dominante zege van PSV op AZ (5-1) van afgelopen zaterdag. De creatieveling behoorde tot een van de vele smaakmakers en was zelf verantwoordelijk voor de vierde Eindhovense treffer. Toch is niet iedereen onder de indruk van het spel dat Veerman dit seizoen bij PSV laat zien.

Willem van Hanegem was maandagavond te gast bij Rondo van Ziggo Sport. De Kromme weigert vooralsnog mee te doen aan de polonaise rondom Veerman. "Het is een aardige speler, maar dat mensen hem Onze Lieve Heer maken... Dan denk ik: kom op, doe gewoon normaal, joh. Hij is een hele normale speler, meer niet.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Van Hanegem maakte vervolgens de vergelijking tussen Veerman en collega-international Teun Koopmeiners. "Hij is fysiek niet zo sterk. Die jongen die bij Atalanta speelt (Koopmeiners, red.) speelde ook altijd tegen zijn laatste linie aan.”

De analist is van mening dat Veerman niet goed gedijt in de Serie A en zou hem een transfer naar Italië dan ook afraden. “Als hij daarheen gaat en hij speelt zoals hier... Dan denk ik dat ze zeggen: ‘Luister nou, zo spelen wij hier niet op het middenveld.’"

Rafael van der Vaart, eveneens te gast in het praatprogramma, is echter een hele andere mening toegedaan. "Ik denk dat dat juist wel in Italië tot zijn recht komt en alleen daar."

Veerman is statistisch gezien bezig aan een ijzersterk seizoen. In de Eredivisie was hij al goed voor 4 goals en 11 assists in 24 duels.

De middenvelder beschikt bij PSV over een contract tot de zomer van 2026. Begin januari werd een verlengen door Veerman nog afgewezen. De Eindhovenaren hopen de verbintenis van de Oranje-international echter nog altijd open te breken.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties