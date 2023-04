Janssen en Stengs leiden Royal Antwerp naar vierde beker in clubhistorie

Zondag, 30 april 2023 om 16:27 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:36

Royal Antwerp heeft zondagmiddag de Croky Cup veroverd. De ploeg van trainer Mark van Bommel was in de bekerfinale dankzij treffers van Vincent Janssen en Michel-Ange Balikwisha met 0-2 te sterk voor KV Mechelen. De assist bij de tweede treffer kwam op naam van Calvin Stengs. Het is de eerste prijs in de trainerscarrière voor Van Bommel, die ook nog altijd met zijn ploeg meestrijdt om het landskampioenschap. Voor Royal Antwerp is het zijn vierde Belgische beker in de clubgeschiedenis.

Van Bommel had een basisplaats in huis voor Janssen, Jurgen Ekkelenkamp, Gyrano Kerk én Stengs. Laatstgenoemde stond als controlerende middenvelder opgesteld naast Arthur Vermeeren. Kerk bestreek de rechterflank, terwijl Ekkelenkamp op 10 achter spits Janssen stond. Vanaf links moest Arbnor Muja voor het gevaar zorgen. Onder meer Toby Alderweireld moest achterin om voor de verdedigende organisatie zorgen. Aan de kant van Mechelen stond Nederlander Sandy Walsh als linkermiddenvelder opgesteld.

???????? ???? ?????? ???????? ?? Vincent Janssen schiet eerst perfect in de linkerhoek, maar moet de penalty overnemen. Geen probleem voor de Nederlander: 0-1 voor Antwerp ??#ZiggoSport #CrokyCup #KVMANT pic.twitter.com/9Nqlh7obu9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 30, 2023

Antwerp was vanaf het begin de bovenliggende partij, maar omdat het tempo laag lag bleven de kansen schaars. Naarmate de eerste helft vorderde begon Antwerp steviger op de deur te kloppen en dat leidde uiteindelijk na een ruim half uur spelen tot een strafschop. Ekkelenkamp werd in de zestien gehaakt door Dries Wouters, waardoor Janssen een strafschop te nemen kreeg. De spits schoot raak, maar omdat de scheidsrechter nog niet gefloten had moest de strafschop opnieuw genomen worden. Ook in tweede instantie bleef de oud-spits van Oranje koel: 0-1. Het beste spel zou Antwerp echter bewaren voor na de rust.

Zo had Ekkelenkamp het duel na twee minuten spelen in de tweede helft kunnen beslissen. De middenvelder werd ongedekt aangespeeld in de zestien, maar zag zijn schot met binnenkant rechts naast het doel belanden. De ploeg uit Antwerpen speelde sterk en bleef op zoek gaan naar de beslissing. Via Muja en Janssen kwam het dicht bij de beslissende treffer. Eerstgenoemde deed zijn schot echter net naast belanden, terwijl Janssen Mechelen-goalie Gaetan Coucke tot een katachtige redding dwong.

En daar is de tweede voor Antwerp ?? Calvin Stengs geeft perfect voor. Invaller Michel-Ange Balikwisha schiet de ploeg van Mark van Bommel weer wat dichter bij de Croky Cup-winst ??#ZiggoSport #CrokyCup #KVMANT pic.twitter.com/ue1aY80xgQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 30, 2023

Mechelen overleefde de stormachtige fase van Antwerp en rook dus bloed. Met de hulp van Antwerp-goalie Jean Butez, die de bal na een voorzet niet klemvast had, kreeg Nikola Storm plots een schietkans. De Belg zag zijn poging echter alsnog ternauwernood voor de doellijn gekeerd worden. Janssen moest zich even later geblesseerd laten vervangen en vanaf de bank zag hij dat de ruimtes voor Antwerp steeds groter werden. Tien minuten voor tijd was de beslissing daar. Stengs had vanaf links een scherpe voorzet in huis op Balikwisha, die bij de tweede paal binnentikte: 0-2.