Invaller Ricardo Pepi bezorgt PSV in allerlaatste seconde de zege

PSV heeft in de 97ste speelminuut een overwinning geboekt in de Eredivisie. Lang zag het ernaar uit dat het Eredivisie-duel met FC Twente uit zou draaien op een doelpuntloos gelijkspel, maar in de slotseconden zorgde invaller Ricardo Pepi voor de enige treffer van de wedstrijd: 1-0. Doelmannen Walter Benítez en Lars Unnerstall blonken uit, maar uiteindelijk werd laatstgenoemde toch nog verschalkt.

Walter Benítez stond onder de lat bij PSV. De Argentijn zag vier verdedigers voor zich staan: Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Jerdy Schouten keerde terug op het middenveld en vormde die linie met Joey Veerman en Guus Til. Luuk de Jong werd in de aanval geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Hirving Lozano (links).

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

PSV begon uitstekend aan de wedstrijd en kreeg direct een grote kans. In de zesde speelminuut belandde de bal met enig fortuin voor de voeten van De Jong, die vervolgens de paal trof. Na de goede start volgde er een zeer slordige fase.

In de 26ste minuut kreeg PSV eindelijk weer een goede mogelijkheid. Ditmaal kreeg Til de mogelijkheid binnen te knikken na een voorzet van Joey Veerman, maar de kopbal ging voorlangs. Op slag van het rustsignaal was Dest eveneens dicht bij een treffer, al werd zijn schot geblokt door ploeggenoot De Jong.

Direct na rust kwam FC Twente heel dicht bij de 0-1. Myron Boadu knikte binnen uit een hoekschop vanaf de linkerkant; zijn doelpunt werd echter afgekeurd vanwege het vermeend hinderen van Benítez. Na een uur spelen was er een hoofdrol weggelegd voor doelman Lars Unnerstall. De Jong kopte vanaf de vijfmeterlijn hard op doel, waarna de sluitpost op indrukwekkende wijze redding bracht.

Enkele minuten voor het einde van de reguliere speeltijd werd ook een doelpunt van PSV afgekeurd. Uit een vrije trap van Veerman kopte De Jong raak, maar hij deed dat vanuit buitenspelpositie. Vervolgens had Teze een grote kans om de openingstreffer aan te tekenen; hij raakte de bal echter compleet verkeerd.

Diep in blessuretijd kwam Mitchell van Bergen oog in oog met Benítez te staan na een razendsnelle counter. De doelman was op tijd uit zijn doel en bracht redding. Uiteindelijk viel de beslissing in de 97ste speelminuut. De bal belandde voor de voet van Pepi na een voorzet van Tillman, waarna hij uitstekend binnenschoot: 1-0.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties