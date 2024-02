‘In kamp-Taylor leeft het gevoel dat Ajax-supporters hem dat nog kwalijk nemen’

Kenneth Taylor is momenteel kop van Jut bij de supporters van Ajax. De 21-jarige middenvelder, jeugdproduct van de Amsterdammers, moest het tijdens de thuiswedstrijden tegen FK Bodø/Glimt (2-2) en NEC (2-2) afgelopen week ontgelden. In de AD Voetbal podcast van donderdag zoekt journalist Johan Inan een reden achter de fluitconcerten voor Taylor.

“Ik heb daar afgelopen week een stuk over geschreven”, begint Inan. “Waar dat toch vandaan komt dat Kenneth Taylor zo wordt uitgejouwd op het moment dat hij wordt gewisseld. Er is natuurlijk sowieso een heel kritisch publiek bij Ajax.”

De veelbesproken doelpuntenviering van Kenneth Taylor vorig seizoen.

Inan denkt dat er meerdere verklaringen zijn voor de reactie van de supporters van Ajax. Ten eerste de indeling van de selectie. “Het zit hem denk ik in de huidige samenstelling van het elftal. Daar zaten wat miskopen in, maar die zijn er inmiddels uit. Ramaj doet het goed, Sutalo krijgt nog het voordeel van de twijfel en Henderson is toch een beetje als de verlosser binnengehaald.”

“Om Taylor heen lopen ook gewoon vijf of zes jonkies die net om de hoek komen kijken”, gaat Inan verder. “Daar gaat het publiek in slechte tijden niet naar wijzen. Voorin heb je Brobbey die aardig op schot is. Daarnaast heb je normaal gesproken Bergwijn en Berghuis. Daarvan kun je zeggen dat ze meer moeten brengen, maar hun rendement is ook weer net voldoende om niet de hoon van het publiek te krijgen.”

Inan denkt dat de recente jaren bij Ajax ook niet in het voordeel van Taylor spreken. “Eigenlijk loopt zijn doorbraak parallel aan het verval van Ajax, of andersom. Wat de supporters een beetje missen is een jongen die zich de malaise van de club aantrekt en daardoor het snot voor de ogen loopt.”

De journalist licht ook een aantal uitspraken van Taylor in de media uit, die door supporters niet altijd begrepen zijn. Daarnaast denkt Inan terug aan een momentopname in Emmen. “Hij heeft zich denk ik ook niet heel populair gemaakt met gebaartjes. Kort voor het WK, waar Taylor ook aan deelnam met Oranje, eindigde de wedstrijd tegen FC Emmen in 3-3. Hij scoorde en liep naar de camera met een vingertje voor zijn mond”, herinnert Inan zich.

“Na afloop zei hij daarover dat dat niet was om het kritische publiek de mond te snoeren. In kamp-Taylor leeft het gevoel dat de supporters hem dat nog kwalijk nemen. De voorzitter van de supportersvereniging zegt echter dat dat absoluut geen rol speelt”, aldus Inan, die een conclusie trekt. “Ik denk uiteindelijk dat het een beetje een optelsom is waardoor Kenneth Taylor nu kop van Jut is geworden.”

