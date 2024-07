AZ speelt dankzij rabona vlak voor tijd van Zeefuik gelijk tegen Atalanta

AZ heeft zaterdagmiddag in eigen huis verdienstelijk gelijkgespeeld tegen Atalanta. De Europa League-houder was hard op weg naar een 1-2 oefenzege dankzij een eigen doelpunt van David Møller Wolfe en een goal van Charles De Ketelaere, maar vlak voor tijd maakte Lequincio Zeefuik de gelijkmaker: 2-2. Het duel stond deels in het teken van de terugkeer van Teun Koopmeiners in Alkmaar. De sterspeler van de Italianen kreeg een kwartier voor tijd een fraaie publiekswissel

AZ kreeg de eerste kans in het AFAS Stadion. Sven Mijnans speelde Marten de Roon goed uit en gaf vervolgens mee aan Troy Parrott. De Ier kapte en schoot ternauwernood naast. In de vermakelijke eerste helft kwamen beide ploegen regelmatig gevaarlijk voor het doel, al bleven echt grote kansen in eerste instantie uit.

Na een klein half uur spelen toonde doelman Jeroen Zoet zijn klasse door een harde poging van Koopmeiners vlak onder de lat vandaan te tikken. Atalanta groeide in de wedstrijd en kwam via Koopmeiners opnieuw bijna op voorsprong, maar de ex-AZ'er schoot voorlangs. Dat lot overkwam ook Ademola Lookman, die zich vlak voor de neus van Zoet bevond.

Tegen de verhouding in kwam AZ tien minuten voor tijd op voorsprong. Møller Wolfe leverde een uitstekende voorzet op Troy Parrott, die er met een machtige kopbal 1-0 van maakte. Atalanta bleef desondanks gevaarlijk, al liet Zoet zien waarom hij deze zomer naar Alkmaar is gehaald. De routinier redde op slag van rust andermaal fraai, ditmaal op een poging van Matteo Ruggeri.

TROY PARROTT ??? De nieuwe spits van AZ maakt er 1-0 van tegen Atalanta ??#ZiggoSport #AZATA pic.twitter.com/E7XrdcS73z — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 27, 2024

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Beide ploegen hadden kunnen scoren, maar Atalanta bleek de gelukkigere ploeg. Halverwege de tweede helft zette Ademola Lookman zelf een aanval op. De Nigeriaan kreeg de bal terug van invaller Mitchel Bakker en zou naast hebben geschoten, maar tot zijn geluk viel de aanval via de prima spelende Møller Wolfe binnen: 1-1.

Aiii, ongelukkige eigen goal ?? Een schot van Lookman wordt van richting veranderd door Møller Wolfe, wat resulteert in de gelijkmaker voor Atalanta: 1-1 ??#ZiggoSport #AZATA pic.twitter.com/AHDkMZYWPL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 27, 2024

Atalanta wist even later zelfs de voorsprong te grijpen, toen een hoekschop bij de tweede paal belandde en De Ketelaere, koud in het veld, van dichtbij binnenwerkte: 1-2. Het hoogtepunt van de wedstrijd volgde een kwartier voor tijd toen Koopmeiners naar de kant werd gehaald door trainer Gian Piero Gasperini. De middenvelder kreeg een daverend applaus van de aanwezigen in Alkmaar.

Zeefuik maakt er 2-2 van! ??

De sterke spits scoort erg knap en zet AZ weer op gelijke hoogte tegen Atalanta ??#ZiggoSport #AZATA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 27, 2024

Enkele minuten voor tijd wist AZ toch nog gelijk te maken. Clasie had een 'Pirlo-achtige' diepe bal in huis op Zeefuik, die optimaal profiteerde van miscommunicatie Rafael Tolói en Juan Musso en simpel binnenprikte: 2-2. AZ ging nog op jacht naar de winnende, maar die zat er ondanks de nodige dreiging net niet meer in.

