Alex Pastoor lyrisch over AZ-speler: ‘Ik vergelijk hem met Andrea Pirlo’

Alex Pastoor is lyrisch over Jordy Clasie, zo laat hij weten bij Ziggo Sport voorafgaand aan het oefenduel tussen AZ en Atalanta. Daarbij trekt hij zelfs de vergelijking met Andrea Pirlo.

Clasie geldt bij AZ als een van de absolute steunpilaren in het elftal van trainer Maarten Martens. Tijdens het seizoen 2010/11 werkte Pastoor zelf samen met Clasie bij Excelsior. De oefenmeester is nog altijd onder de indruk van de prestaties van de middenvelder.

“Hij is echt mega belangrijk voor AZ”, begint Pastoor. “Ik heb de laatste tijd veel wedstrijden van hem gezien. De transfer van Tijjani Reijnders naar AC Milan mag hij voor een heel groot deel op zijn conto schrijven.”

“Reijnders kon bij wijze van spreken doen en laten wat hij wilde, want Clasie dekte hem altijd in de rug. Ik vergeleek Jordy in het verleden maar ook zeker nu met Andrea Pirlo”, aldus Pastoor.

“Voordat hij een bal afpakte door een passlijn dicht te lopen, zag hij al waar de bal naartoe moest. Clasie is voor mij echt de meesterpasser. Spelers zoals hij, die anderen beter kunnen laten spelen, hebben echt een ondergewaardeerde rol”, zo luidt de conclusie van Pastoor.

AZ draait een uitstekende voorbereiding. De ploeg van Martens won tot dusver alle oefenwedstrijden en tankt daarmee het nodige vertrouwen. Achtereenvolgens werden AEK Athene, FC Nordsjaelland, Excelsior, KV Kortrijk en Aris Thessaloniki verslagen.

AZ speelt zaterdag om 15:00 de oefenwedstrijd tegen Atalanta. Daarin staat Clasie overigens niet in de basisopstelling. Het duel is ook het treffen tussen de broertjes Koopmeiners. Peer, die zaterdag zijn contract bij AZ met drie jaar verlengde, komt zijn broer Teun tegen, die in 2021 de overstap maakte van AZ naar Atalanta. Beide middenvelders beginnen in de basis.

