FC Kopenhagen ontvangt bod van 5 miljoen van Serie A-club voor Kevin Diks

Kevin Diks kan de overstap maken naar de Serie A. Promovendus Como heeft een bod van vijf miljoen euro gedaan op de verdediger van FC Kopenhagen, zo meldt het Deense Tipsbladet.

De in Apeldoorn geboren Diks maakte in 2021 transfervrij de overstap van Fiorentina naar Kopenhagen en is in de Deense hoofdstad inmiddels uitgegroeid tot vaste basisspeler. Vorig seizoen speelde hij 51 wedstrijden in alle competities, waarin hij 4 keer scoorde.

Acht van die wedstrijden waren in de Champions League, waar Diks met Kopenhagen doorstootte tot de achtste finales. Manchester City bleek daarin over twee wedstrijden een paar maatjes te groot. Diks maakte in beide duels de volledige negentig minuten vol.

Nu lonkt dus een mooie vervolgstap voor de inmiddels 27-jarige Diks. Het gepromoveerde Como heeft namelijk een bod van vijf miljoen euro neergelegd bij Kopenhagen. Mocht de transfer doorgang vinden, zal Diks gaan spelen onder trainer Cesc Fàbregas.

Dat Como grote ambities heeft, blijkt wel uit deze transferperiode. Eerder werden onder meer Pepe Reina (Villareal), Alberto Moreno (Villareal) en Andrea Belotti (AS Roma) al aan de selectie toegevoegd. Ook staat Raphaël Varane hoog op het verlanglijstje.

In Nederland doorliep Diks de jeugdopleiding van AGOVV en later Vitesse, dat hem in 2016 voor ongeveer drie miljoen verkocht aan Fiorentina. Later werd hij verhuurd aan achtereenvolgens Vitesse, Feyenoord, Empoli en Aarhus GF.

Transfermarkt taxeert Diks momenteel op vier miljoen euro. Of Kopenhagen afstand wil doen van Diks is de vraag. De club ging de Deense competitie afgelopen maandag van start met een 0-2 overwinning. Diks begon dat duel in de basis.

