Kenneth Taylor spreekt duidelijke taal over mogelijk vertrek bij Ajax

Het lijkt er niet op dat Kenneth Taylor deze zomer vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA. De 22-jarige middenvelder noemt Ajax in gesprek met Voetbal International zijn ‘droomclub’. Volgens Taylor moet het plaatje ‘héél goed zijn’ voordat hij überhaupt gaat nadenken over een vertrek bij Ajax.

Taylor heeft inmiddels al 113 officiële wedstrijden namens Ajax achter zijn naam. Volgens journalist Lentin Goodijk is er al een tijdje interesse uit het buitenland. Toch denkt Taylor niet na over een vertrek. “Weet je wat het is: Ajax is eigenlijk gewoon mijn droomclub. Ik speel al vanaf mijn achtste voor de club waar ik fan van ben. Ik ruil Ajax niet zomaar in.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Dan moet het plaatje wel echt héél goed zijn, wil ik daarover nadenken”, gaat Taylor verder. “Ik speel niet voor Ajax om me in de kijker van andere clubs te spelen, ik speel voor Ajax om te winnen met deze club. Je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt, maar zo lang ik hier ben, zal ik daar alles voor geven.”

Taylor behoort samen met Diant Ramaj, Jorrel Hato en Brian Brobbey tot een kern die Ajax per se wil behouden. “Dat hebben ze ook naar mij uitgesproken, dat is mooi. Maar ze proberen denk ik vooral een goed team neer te zetten. Dus 22 man, die elkaar elke dag beter maken.”

Vojvodina

Donderdag opent Ajax het seizoen met een thuiswedstrijd tegen FK Vojvodina. Taylor kijkt uit naar het eerste tweeluik onder Francesco Farioli . “Het zijn wel meteen twee heel belangrijke wedstrijden ja, want de Europa League, die moeten we wel écht halen. Maar dat is ook wel leuk, want het is meteen een goede test.”

“Normaal gesproken speel je in deze fase dan nog een paar oefenwedstrijden, nu is het direct voor het echie, daar hou ik wel van. Ik heb er vertrouwen in”, besluit Taylor. Bij Ajax ligt de viervoudig international nog tot medio 2027 vast.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties