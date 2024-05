De Telegraaf weet welke Italiaanse topclub gaat voor Kenneth Taylor

Napoli mikt op het binnenhalen van Ajacied Kenneth Taylor. Dat schrijft De Telegraaf maandagochtend. De ltaliaans landskampioen van vorige jaargang meldde zich onlangs bij Taylors zaakwaarnemer Guido Albers, die echter van Ajax te horen kreeg dat een vertrek van de middenvelder onbespreekbaar is.

Zondag werd al duidelijk dat een Italiaanse club in de race was voor Taylor. Albers was toen te gast bij Goedemorgen Eredivisie, maar wilde de naam van de betreffende club niet prijsgeven.

"Er heeft zich één club gemeld bij Ajax voor Kenneth. Dat is niet iets voor nu, maar dat is wel een Italiaanse club", zo sprak de belangenbehartiger in het ochtendprogramma op ESPN.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In de wandelgangen weerklonk de naam 'Juventus' daarop steeds luider. Taylor werd recentelijk namelijk in verband gebracht met de huidige nummer vier van Italië.

De Telegraaf weet nu echter dat niet Juventus, maar Napoli heeft geïnformeerd naar de 21-jarige linkspoot. Alex Kroes wil hem echter niet laten gaan.

De kersvers technisch directeur ziet Taylor als hoeksteen van het 'nieuwe' Ajax, dat vanaf komend seizoen de weg naar de top weer terug moet vinden. Taylor verlangt echter duidelijkheid over het plan daarvoor, en zijn rol daarin.

Napoli zal wel diep in de buidel moeten tasten voor een transfer. Taylor beschikt nog over een contract tot 2027 in de Johan Cruijff ArenA.

De Telegraaf weet overigens dat ook Atlético Madrid 'in een eerder stadium serieus was voor Taylor'. De viervoudig Oranje-international is een van de spelers die zich steeds meer wist op te richten bij Ajax de laatste weken.

Dit seizoen staat de teller op 46 wedstrijden over alle competities, waarin hij acht goals en zes assists produceerde. Het gerenommeerde Transfermarkt taxeert Taylor op een marktwaarde van tien miljoen euro.

Is Napoli een geschikte vervolgbestemming voor Kenneth Taylor? Ja Nee Stem Is Napoli een geschikte vervolgbestemming voor Kenneth Taylor? Ja 49% Nee 51% Totaal aantal stemmen: 104 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties