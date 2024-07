Ajax grijpt mis en moet toezien hoe transferdoelwit voor Everton kiest

Ajax lijkt er niet in te slagen Jake O’Brien aan zich te binden. Zaterdag meldt Fabrizio Romano dat Olympique Lyon een akkoord heeft bereikt met Everton over een transfer van de Ierse verdediger. Er ligt een vijfjarig contract klaar bij Everton.

Afgelopen week werd duidelijk dat Ajax zijn pijlen had gericht op O’Brien, die ook nadrukkelijk in de belangstelling stond van Everton. De Amsterdammers probeerden de verdediger te overtuigen van een overstap, maar uiteindelijk gaan the Toffees met de 23-jarige stopper aan de haal.

Bij Olympique Lyon beschikte O’Brien nog tot een contract tot medio 2027. Everton en Lyon hebben al op hoofdlijnen een akkoord bereikt en nu moet alleen de verdediger zelf het nog eens worden over de persoonlijke voorwaarden, maar dat lijkt geen probleem te worden.

In Liverpool kan de Iers international een handtekening zetten onder een vijfjarige verbintenis. Als ook de laatste plooien worden gladgestreken, dan wordt hij zondag of maandag medisch gekeurd.

Afgelopen Ligue 1-seizoen was O’Brien een vaste kracht bij Olympique Lyon en kwam hij tot 27 optredens als basisspeler. In die duels kwam hij bovendien viermaal tot scoren.

In de zomer van 2023 kwam de verdediger, die zowel links als rechts in het centrum uit de voeten kwam, over van Crystal Palace voor een bedrag van circa een miljoen euro. Het jaar daarvoor speelde hij op huurbasis bij RWD Molenbeek in de Belgische Challenger Pro League.

O’Brien debuteerde op 4 juni als international in het vriendschappelijke duel met Hongarije (2-1 winst). Vervolgens maakte hij de negentig minuten vol in het uitzwaaiduel van Portugal voorafgaand aan het EK, maar die wedstrijd werd ruim verloren: 3-0.

