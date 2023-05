‘Hij is een fenomeen, wanneer gaat jullie bondscoach hem oproepen?’

Woensdag, 3 mei 2023 om 14:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:22

Thijs Dallinga maakt de tongen los in Frankrijk. De pas 22-jarige spits bekroonde zijn topseizoen bij Toulouse zaterdag met twee doelpunten in de met 1-5 gewonnen bekerfinale tegen FC Nantes. In de Franse media wordt steeds vaker de vraag gesteld wanneer Dallinga een uitnodiging ontvangt van bondscoach Ronald Koeman voor het Nederlands elftal.

"Waar zou Toulouse staan zonder de Nederlanders?", vraagt L’Équipe-verslaggever Hugues Sionis zich af in gesprek met Voetbal International. "Niet waar ze nu staan. Branco van den Boomen en Stijn Spierings hebben als complementair duo Toulouse naar de promotie geleid, dit seizoen hebben ze gezelschap gekregen van offensieve Hollanders als Thijs Dallinga en Zakaria Aboukhlal (die voor Marokko uitkomt, red.). Laat ik eerlijk zijn, toen ze kwamen vroegen we ons af wie dat waren. Ze hebben zelf geantwoord. Dallinga is een fenomeen. Wanneer gaat jullie bondscoach hem oproepen?", legt de Franse journalist neer bij Koeman.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dallinga kon zijn geluk niet op na de eclatante zege in de finale van de Coupe de France. "Niet te geloven eigenlijk, wat ik meemaak is niet normaal, hè? Elk seizoen zo’n avond lijkt me een goed idee. Waar kan ik tekenen?", vroeg de Nederlander in Franse dienst zich af. Dallinga is overigens nooit bang geweest voor een mislukt avontuur in de Ligue 1. "Ik heb me nooit druk gemaakt. Dat journalisten en andere mensen vragen stellen hoort erbij. Als spits lig je onder een vergrootglas, je moet goals maken. In een elftal als dit, dat altijd voetbalt om te scoren, is het een luxe positie. Dat wist ik, prachtig dat het zo uitpakt."

Oranje

Koeman zei onlangs dat Dallinga in de gaten wordt gehouden, al wil hij eerst kijken of Brian Brobbey het niveau van Oranje aankan. De spits van Toulouse vroeg zich in maart af of de bondscoach Frankrijk wel echt op de radar heeft, daar ploeggenoot Branco van den Boomen ook al het hele jaar uitstekend presteert voor Toulouse maar geen uitnodiging ontving voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar. "Ik zie vaak lijstjes voorbijkomen over de top vijf competities waarin hij bovenaan staat. Dus ik was wel redelijk verbaasd dat hij er niet bij zat. Maar goed, uiteindelijk weet je niet waar de bondscoach naar kijkt. Misschien dat Frankrijk niet in het pakket zit", aldus Dallinga in de podcast De Eerste de Beste.

Zelf sprak Dallinga nog niet met Koeman. “Het zou geweldig zijn natuurlijk, het is voor iedere voetballer een droom. Dat is voor mij niet anders." De voormalig spits van FC Groningen, FC Emmen en Excelsior heeft wel drie jeugdinternationals namens Nederland achter zijn naam. In het shirt van Toulouse wist Dallinga reeds achttien keer het net te vinden in 38 wedstrijden in alle competities.