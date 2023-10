Hedwiges Maduro wil Ajax-fans geruststellen en stipt hoopvolle verbetering aan

Zondag, 29 oktober 2023 om 17:44 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:43

Hedwiges Maduro is gematigd tevreden met het optreden van Ajax. Zondagmiddag gingen de Amsterdammers met een 1-2 voorsprong rusten in Eindhoven, maar uiteindelijk stelde PSV in de tweede helft orde op zaken: 5-2. De interim-trainer van Ajax put vertrouwen uit het vertoonde spel in het eerste bedrijf.

“Ik sta hier met gemengde gevoelens”, geeft Maduro na afloop aan voor de camera van ESPN. “Ik heb wel genoten van de eerste helft, waarin we veel kansen creëerden op bezoek bij de nummer één van de competitie. We hadden eigenlijk met een grotere marge de rust in moeten gaan.”



“Uiteindelijk speelden we een slechte tweede helft en ging de vermoeidheid ons ook parten spelen. Die goals in de openingsfase van de eerste helft gaven we echt veel te makkelijk weg.” Toch ziet Maduro enkele positieve punten die houvast bieden voor de nabije toekomst.

“Aan de bal, met name in de opbouw, hebben we vandaag stappen gezet. We durfden er doorheen te spelen en linies over te slaan. Dat ging een aantal keer heel goed en we creëerden de nodige kansen. Die aanvallen geven natuurlijk wel hoop voor de toekomst.”

“Met Saibari en Til kreeg PSV in de tweede helft ‘lopers’ in de ploeg, en daar hebben wij eigenlijk het hele seizoen al moeite mee”, vervolgt Maduro. “We wisten al dat het lastig zou worden tegen spelers die tussen de backs en centrumverdedigers in de diepte in lopen.”

“Uiteindelijk merk je ook gewoon dat het vertrouwen bij ons ontbreekt in de selectie. We spelen goed en we lopen met een goed gevoel richting de kleedkamer. Toch is de marge maar een doelpunt. Dan weet je dat PSV gaat komen en we hadden ook nog pech met de totstandkoming van onze tegengoals.”

Maduro verwacht dat Ajax een goede wedstrijd nodig heeft om het tij te keren. “Ik denk dat we gewoon een keer een resultaat nodig hebben, want we kunnen het wel. Dat hebben we nu laten zien tegen een topploeg en ik weet dat het ook tegen andere teams kunnen laten zien.”

“Je gaat uiteindelijk weer punten pakken en dan komt de spirit vanzelf”, besluit de interim-coach.

“Die stand blijft niet zo. We lopen wedstrijden achter, dus het beeld is vertekenend. We gaan verder op die eerste helft. Als we dat doen gaan we punten pakken en stijgen we weer op de ranglijst.”