VI noemt trainers van de KNVB, Ajax en Feyenoord als mogelijke opvolgers Pastoor

Almere City zoekt de komende tijd naar een opvolger voor de vertrekkende Alex Pastoor. In een artikel over de erfenis van de aftredende oefenmeester noemt journalist Chris Tempelman van Voetbal International meerdere namen die de revue passeren in het Yanmar Stadion. Daarbij zou Rick Kruys volgens ingewijden op poleposition liggen.

Volgens Tempelman wil de clubleiding snel duidelijkheid. “Almere City is in gesprek met mogelijke opvolgers. Technisch manager Johan Hansma zal niet lang wachten de knoop door te hakken. Hij wil – net zoals hij deed in combinatie met Pastoor – de selectie voor volgend seizoen in samenwerking met de nieuwe trainer zo snel mogelijk vorm geven. Zeker nu Almere de handhaving in de Eredivisie al voor het einde van de competitie binnen gaat hebben.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De journalist vraagt zich af wat Almere City gaat doen. “De belangrijkste vraag zal zijn of Almere weer met een type-Pastoor aan de slag wil of dat er een andere koers gevaren gaat worden. In de periode vóór Pastoor blonk de Almeerse clubleiding in de Keuken Kampioen Divisie niet uit in het aanstellen van de juiste coaches. Trainersontslagen volgden elkaar rap op.”

Kijkend naar mogelijke opvolgers van Pastoor laat Tempelman vijf namen vallen. Kruys lijkt daarbij de belangrijkste kandidaat. “Al enige weken geleden kondigde de voormalig middenvelder aan VVV-Venlo na dit seizoen te verlaten. Gesprekken in Almere zouden al hebben plaatsgevonden. Ook in Heerenveen staat Kruys er overigens goed op en ook daar is minimaal één gesprek geweest.”

De naam van Ajax-assistent Hedwiges Maduro zingt eveneens rond. “De goede relatie die Maduro met geldschieter Lesley Bamberger heeft, speelt daarbij ongetwijfeld een rol.” Almere City ontving afgelopen zomer een behoorlijke afkoopsom van Ajax, waar Maduro nog tot medio 2026 vastligt. Daardoor is het ook nog de vraag of de Almeerder al mag vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA.

Tot slot noemt Tempelman de namen van Kees van Wonderen, Sipke Hulshoff en Michael Reiziger. Eerstgenoemde vertrekt aan het einde van dit seizoen bij sc Heerenveen, terwijl het contract van Arne Slots assistent-trainer Hulshoff bij Feyenoord na dit seizoen afloopt.

De komst van Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger is volgens Tempelman ingewikkeld. “Hij lijkt sowieso onhaalbaar vanwege een tot medio 2025 doorlopend contract bij de KNVB.” Wat Pastoor gaat doen is vooralsnog onbekend, al heeft de Amsterdammer volgens Tempelman over interesse niets te klagen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties