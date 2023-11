V/d Boomen kan Driessen niet bekoren: ‘Daar loopt een completere middenvelder’

Dinsdag, 7 november 2023 om 11:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:35

Branco van den Boomen heeft Valentijn Driessen nog niet kunnen overtuigen. De middenvelder van Ajax was zondag tegen sc Heerenveen (4-1 winst) belangrijk met een fraaie assist op Brian Brobbey, maar Driessen weigert de loftrompet te steken.

"Van den Boomen gaf zondag een goede voorzet, maar laten we het allemaal even over een iets langere termijn zien", zegt Driessen in een video-item van De Telegraaf.

De journalist is van mening dat Jordy Clasie ‘een completere middenvelder’ is dan Van den Boomen. "Ik heb liever Clasie van AZ dan Van den Boomen, omdat Van den Boomen op zijn lange bal na niet heel veel bijzonders is. Clasie heeft zich al langer op het niveau bewezen.”

Over de voorste linie van Ajax is Driessen meer te spreken. "Bergwijn neemt de ploeg als aanvoerder bij de hand door zowel tegen Volendam als Heerenveen de openingstreffer voor zijn rekening te nemen."

"Berghuis gaf tegen Volendam niet thuis, maar was tegen Heerenveen bij drie doelpunten betrokken. Brobbey scoort moeilijk, alleen hij maakte zondag ook een geweldig doelpunt."

Met zeges op FC Volendam (2-0) en Heerenveen heeft Ajax de weg omhoog in de Eredivisie ingezet. Donderdag wacht in de Europa League een volgende ontmoeting met Brighton & Hove Albion.

Twee weken geleden gingen de Amsterdammers onder interim-trainer Hedwiges Maduro nog kansloos met 2-0 onderuit bij the Seagulls. Driessen verwacht dat Ajax in de Johan Cruijff ArenA wél een resultaat kan halen en voorspelt een 2-2.