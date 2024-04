Technische staf van Ajax gaat op de schop: Van 't Schip vertrekt niet als enige

Er blijft weinig over van de huidige technische staf van Ajax, zo is de verwachting van Voetbal International. Naast hoofdtrainer John van 't Schip vertrekt ook zijn assistent Michael Valkanis. Hedwiges Maduro kan naar Jong Ajax.

Bij Ajax is men al geruime tijd bezig met de invulling van de trainersstaf voor komend seizoen. Van 't Schip gaat in een andere rol verder binnen de club en draagt het stokje in de zomer over aan zijn opvolger.

Wie de nieuwe hoofdtrainer wordt en waar hij aan moet voldoen is nog niet bekend. Alex Kroes had als belangrijke taak om de opvolger van Van 't Schip aan te stellen, maar de algemeen directeur is dinsdag door de club geschorst.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

VI-verslaggever Tim van Duijn weet dinsdagavond te melden dat naast Van 't Schip ook diens assistent Valkanis vertrekt. Het vertrek van de Griek komt niet geheel als een verrassing. Hij kwam op voorspraak van Van 't Schip naar Amsterdam.

De kans bestaat dat ook Maduro na de zomer niet terugkeert bij de A-selectie. De oud-middenvelder kan aan de slag bij Jong Ajax, waar hij als opvolger kan dienen van Dave Vos.

Laatstgenoemde kan op zijn beurt promoveren naar het eerste om de doorstroming van jeugdspelers te bevorderen. Vos wil dolgraag de volgende stap maken in zijn carrière en is bekend met de talenten van Ajax.

Voor een andere assistent, Saïd Bakkati, is de toekomst nog ongewis. Zijn rol wordt de komende periode tegen het licht gehouden. Bakkati werd vorig jaar door Maurice Steijn toegevoegd aan de staf van Ajax.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties