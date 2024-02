Hato niet blij met keuze Van 't Schip bij Ajax: 'Dat moet ik toegeven'

Jorrel Hato speelt liever centraal achterin dan op de linksbackpositie. Dat zei de zeventienjarige Ajacied na afloop van de remise met FK Bodø/Glimt (2-2) voor de camera’s van Veronica. Hato wil verder niets kwijt over zijn mogelijke contractverlenging in de Johan Cruijff ArenA.

Hato speelde dit seizoen al 31 officiële wedstrijden voor Ajax. De piepjonge Rotterdammer startte in 25 duels als centrumverdediger en werd zesmaal als linksback geposteerd. Tegen de kampioen van Noorwegen moest Hato naar eigen zeggen wennen aan de laatstgenoemde positie.

“Dat moet ik toegeven”, begon Hato. “Het is anders dan centraal achterin. Die omschakeling was er wel even.” De linkspoot concludeert dat hij de keuze van trainer John van ’t Schip moet accepteren. “Het is de keuze van de trainer. Als hij die keuze maakt, ga ik ermee akkoord.”

Wel heeft Hato een duidelijke voorkeur. “Als ik daar moet staan, dan sta ik er. Maar ik sta liever centraal, ja. Daar vind ik dat ik comfortabeler speel. Maar als ik linksback sta, sta ik linksback.”

Afgelopen week onthulde journalist Johan Inan van het Algemeen Dagblad dat Ajax en Hato een akkoord naderen over een contract tot medio 2028. De Oranje-international wil daar echter niets over kwijt. “Daar zeg ik niks over. Dat is iets tussen Ajax en mijn zaakwaarnemer. Daar praat ik niet over.”

Tegen Bodø startte Van ’t Schip met Josip Sutalo en Devyne Rensch als centrale verdedigers. Laatstgenoemde speelde in de hoofdmacht van Ajax ook meerdere keren als linksback. De trainer verklaarde zijn keuze al voor de wedstrijd bij ESPN. “We willen het iets anders neerzetten.”

Komende zondag speelt Ajax in eigen huis tegen NEC Nijmegen. De Amsterdammers moeten winnen om in het spoor te blijven van FC Twente, dat het in eigen huis opneemt tegen FC Utrecht. Het gat tussen de huidige nummer vijf en drie van de Eredivisie bedraagt momenteel negen punten.

