Grote schoonmaak bij Bayern München? ‘Mazraoui 1 van de 7 sterren die weg mag’

Voormalig Ajacied Noussair Mazraoui is mogelijk bezig aan zijn laatste maanden als speler van Bayern München, zo meldt het Duitse BILD. De 26-jarige verdediger uit Leiderdorp behoort tot het lijstje met spelers die komende zomer verkocht kunnen worden om de selectie van nieuw elan te voorzien. In de Allianz Arena ligt Mazraoui nog tot medio 2026 vast.

De Duitse sportkrant rept woensdag over een ‘geheim verkooplijstje’, waarop onder meer zeven grote namen uit de selectie van Der Rekordmeister zouden staan. Technisch directeur Max Eberl wil komende zomer flink wat spelers verkopen om zo ruimte te maken in het transferbudget en salarishuis van Bayern München.

Naast Mazraoui staat Eberl ervoor open om Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry en Leroy Sané te verkopen indien het juiste bedrag op tafel komt. Van al deze spelers heeft Mazraoui volgens Transfermarkt de laagste marktwaarde: 30 miljoen euro.

Indien Mazraoui tijdens de zomerse transferperiode voor een dergelijk bedrag vertrekt, heeft zijn dienstverband van twee seizoenen Bayern München geen windeieren gelegd. De vleugelverdediger kwam in de zomer van 2022 transfervrij over van Ajax, Sindsdien speelde Mazraoui 47 officiële wedstrijden namens de Duitse grootmacht, waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 8 assists.

Momenteel kampt Mazraoui opnieuw met een spierblessure, waardoor hij de laatste wedstrijden van Bayern München moest laten schieten. Verder kan de 28-voudig international van Marokko onder de aftredende trainer Thomas Tuchel regelmatig rekenen op een basisplaats.

Met Sacha Boey haalde Bayern München afgelopen winter wel een behoorlijk dure concurrent voor Mazraoui in huis. De 22-jarige Fransman kwam voor liefst 30 miljoen euro over van Galatasaray. De komst van Boey zou een van de redenen zijn dat Mazraoui bij een goed bod mag vertrekken uit Beieren.

Afgelopen zomer werd Mazraoui hevig gelinkt aan een transfer naar Juventus. Met die club heeft zijn zaakwaarneemster Rafaela Pimenta, een van de machtigste vrouwen in het mondiale voetbal, een goede band. Het is vooralsnog onbekend of de club uit Turijn nog steeds geïnteresseerd is in de diensten van Mazraoui.

