‘FC Barcelona weet welke twee spelers de voorhoede beter kunnen maken’

FC Barcelona heeft zijn peilen gericht op Dani Olmo (RB Leipzig) en Nico Williams (Athletic Club), zo verzekert Mundo Deportivo. Trainer Xavi en sportief directeur Deco zijn van mening dat met name de aanvalslinie van de Catalanen vers bloed nodig heeft.

Deco weet overigens nog niet over welke financiële middelen hij beschikt in de zomerse transferperiode, daar Barcelona er op financieel gebied niet geweldig voorstaat. Desondanks wil de voormalig middenvelder, verantwoordelijk voor het aankoopbeleid, Xavi enkele aanvallende versterkingen bezorgen.

Volgens Mundo Deportivo is Deco vooral gecharmeerd van Dani Olmo, die hij als een echte nummer 10 ziet. In de optiek van de sportief directeur kan de Spanjaard op alle aanvallende posities uit de voeten en is Olmo tevens geschikt om kort achter de voorhoede te opereren.

Deco is naar verluidt tevens onder de indruk van het karakter dat Olmo toont tijdens wedstrijden van RB Leipzig. Het jeugdproduct van Barcelona wordt gezien als een fysiek sterke en hongerige speler die het goede voorbeeld geeft aan zijn ploeggenoten. Wat daarnaast ook helpt is dat Olmo geregeld een doelpunt meepikt.

Olmo is volgens Deco een technische begaafde speler die zijn voeten laten spreken. Een stille leider die altijd een paar stappen vooruitdenkt. Olmo maakte enkele jaren deel uit van de jeugdopleiding van Barcelona, maar brak nooit door. Via Dinamo Zagreb kwam de spelmaker in 2020 bij RB Leipzig terecht. Hij ligt in Oost-Duitsland vast tot medio 2027.

De pas 21-jarige Williams komt vooral tot zijn recht als vleugelaanvaller. De Spaanse buitenspeler met Ghaneseveroverde met Athletic Club onlangs de Copa del Rey, de eerste prijs van de club sinds 1984. Williams debuteerde in 2022 in de Spaanse nationale ploeg.

