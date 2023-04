Gelijkmaker Osimhen komt te laat: AC Milan voegt zich bij laatste vier CL

Dinsdag, 18 april 2023 om 22:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:28

AC Milan is halve finalist in de Champions League. De ploeg van trainer Stefano Pioli speelde met 1-1 gelijk bij Napoli en dat was na de 1-0 zege in het San Siro genoeg om zich voor het eerst sinds 2007 te voegen bij de laatste vier van het miljardenbal. Milan kwam vlak voor rust op voorsprong, nadat een sublieme dribbel van Rafael Leão werd binnengetikt door Olivier Giroud. De Fransman miste even daarvoor een strafschop, maar dat bleek verre van fataal te zijn. Napoli creëerde mogelijkheden en had tien minuten voor tijd de spanning helemaal terug moeten brengen uit een strafschop, die echter door Kvicha Kvaratskhelia werd gemist. Milan wacht hoogstwaarschijnlijk een tweeluik met aartsrivaal Internazionale in de halve finale.

Aan de kant van Napoli ontbraken Kim Min-jae en André Frank Zambo-Anguissa wegens schorsingen. Napoli-trainer Luciano Spalletti koos ervoor om Juan Jesus en Tanguy Ndombele als hun respectievelijke vervangers aan te wijzen. Giovanni Simeone ontbrak, maar Victor Osimhen was er wel weer bij. De Nigeriaan raakte op tijd fit na zijn spierblessure. Hij werd geflankeerd door Matteo Politano (rechts) en Kvaratskhelia (links). Aan de kant van Milan had Pioli geen verrassingen in huis. De oefenmeester stuurde precies dezelfde elf namen het veld op die vorige week zorgden voor een 1-0 zege in de heenwedstrijd.

Penalty voor Milan... Meret pakt de strafschop van Giroud en houdt Napoli in leven!

Napoli trok direct ten aanval en kwam regelmatig dreigend bij de zestien van de bezoekers. Kvaratskhelia probeerde het met een schot dat gekeerd werd door Maignan, terwijl de Fransman enkele minuten later een schot van Politano ternauwernood naast zag gaan. Milan moest tegenhouden, maar kreeg na twintig minuten plots een strafschop. Leão versnelde in de zestien en werd lomp onderuitgehaald door Mário Rui. Arbiter Szymon Marciniak wees naar de stip en zag Alex Meret uitstekend redden op de inzet van Giroud.

MILAN! Rafael Leão dribbelt het over en legt de bal vervolgens op een presenteerblaadje voor Olivier Giroud: 0-1!

De gemiste strafschop leek Milan echter niet al te veel te deren en vijf minuten later kreeg Giroud zijn tweede grote kans van de wedstrijd, maar ook dit keer stuitte hij van dichtbij op Meret. Enkele minuten na de niet gegeven strafschop voor Lozano, die werd onderuitgehaald door Leão, kwam Milan op voorsprong. Leão zette een dribbel in vanaf eigen helft, passeerde de verdedigers van Napoli met speels gemak en gaf uiteindelijk voor op Giroud, die de bal alleen nog voor het intikken had: 0-1.

Vlak na rust kwam Napoli dicht bij de gelijkmaker. Kvaratskhelia sneed naar binnen, haalde uit en zag zijn inzet net over het doel van Maignan gaan. Kvaratskhelia zette tien minuten later opnieuw een dribbel in en kwam met enig fortuin langs de verdediging, maar ook dit keer ging zijn inzet over. Het leek maar niet te lukken voor Napoli. Mathías Olivera, in het veld gekomen voor Rui, leek te schrikken van zijn vrijheid en kopte naast. Naarmate de tweede helft verstreek werd de berg die Napoli moest beklimmen steeds hoger, wat het vertrouwen van de spelers en supporters geen goed leek te doen. Milan zat in een luxepositie en zakte succesvol in.

Osimhen slaat in de absolute slotfase nog even toe, maar het blijft 1-1! AC Milan gaat naar de halve finale van de Champions League!

In het laatste kwartier van de reguliere speeltijd leek het geloof langzaam maar zeker weg te ebben, tot de 80ste minuut. Een voorzet van Giovanni Di Lorenzo werd tegengehouden door de arm van Fikayo Tomori, waarna Marciniak voor de tweede keer van de avond naar de stip wees. Kvaratskhelia pakte zijn verantwoordelijkheid, maar moest zijn meerdere erkennen in Maignan. Napoli was het daarna kwijt, maar Olivera kreeg wel zijn tweede grote kopkans van de wedstrijd. Ook dit keer ging de inzet van de Uruguayaan naast. In minuut 93 maakte Osimhen er alsnog 1-1 van via een kopbal, maar dat doelpunt bleek te laat te komen.