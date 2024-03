AC Milan boekt zwaarbevochten zege na prachtige assist Tijjani Reijnders

AC Milan heeft zaterdagavond gedaan wat het moest doen. Op bezoek bij Fiorentina werd het 1-2 voor i Rossoneri. Vlak na rust volgden de doelpunten elkaar snel op. Na de openingstreffer van Ruben Loftus-Cheek, maakte Alfred Duncan gelijk. Kort daarna zette Rafael Leão de bezoekers weer op voorsprong en bepaalde daarmee de eindstand.

Milan, met Tijjani Reijnders in de basis, was in de openingsfase van de wedstrijd de bovenliggende partij en dat resulteerde in de eerste kansen. Olivier Giroud kwam tot twee keer toe in scoringspositie, maar miste net de scherpte in de afronding. Ook Samuel Chukwueze was dicht bij een doelpunt, maar zijn kopbal werd door doelman Pietro Terracciano over het doel getikt.

Halverwege de eerste helft liet ook Fiorentina zich zien op de helft van de tegenstander. De eerste kans voor de thuisploeg was meteen een hele grote. Andrea Belotti kwam oog in oog met Mike Maignan, maar zijn inzet ging recht op de Fransman af. Vlak daarna ging het fout in de opbouw bij Milan, waarna Belotti de daaropvolgende mogelijkheid eveneens om zeep hielp.

?????????????????? met de assist! ?? Met een heerlijk balletje wordt Leão weggestuurd door de Nederlander en dat resulteert in een goal: 2-1 ??#ZiggoSport #SerieA #FiorentinaMilan pic.twitter.com/TGJkiDBA0f — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 30, 2024

Na rust vlogen de doelpunten als warme broodjes over de toonbank. Binnen zeven minuten stond het 1-2 voor Milan. Na een geweldige hakbal van Leão kon Loftus-Cheek de openingstreffer binnentikken: 1-0.

Een paar minuten daarna was het echter alweer gelijk via Duncan. Fiorentina kon niet lang genieten van het doelpunt. In de 52ste minuut was het Reijnders die met een fraaie steekpass Leão voor de doelman zette. De Portugees ging om de doelman heen en rondde vervolgens koelbloedig af: 1-2.

In het vervolg van de tweede helft kreeg Fiorentina nog enkele kansen op de gelijkmaker, maar toonde Maignan zich wederom een uitstekende keeper. Met enkele fraaie reddingen hield hij zijn ploeg op de been. In aanvallend opzicht richtte Milan weinig meer uit.

Door de zege verstevigt Milan de tweede plaats in de Serie A. Door het eerdere verlies van Juventus bedraagt de voorsprong op de nummer drie nu zes punten. De achterstand op koploper Inter is met elf punten nog steeds ontzettend groot.

