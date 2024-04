Degelijk AC Milan heeft na vroege rode kaart geen kind aan Lecce

AC Milan heeft zaterdagmiddag een eenvoudige zege geboekt in de Serie A. De ploeg van trainer Stefano Piolo had aan doelpunten van Christian Pulisic, Olivier Giroud en Rafael Leão voldoende voor de zege op Lecce: 3-0. Het is de zevende overwinning op rij in alle competities voor Milan.

Milan begon met Tijjani Reijnders in de basis. Verder viel de basisplaats van Yacine Adli op en keerde Theo Hernández op de linksbackpositie terug van een schorsing. Bij Lecce begon voormalig RKC Waalwijk-verdediger Ahmed Touba op de bank.

Al vroeg in het duel nam Milan de leiding. Een aanval vanaf rechts belandde via Samuel Chukwueze bij Christian Pulisic. Laatstgenoemde legde aan vanaf net buiten de zestien en vond op fraaie wijze de verre hoek: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In minuut 20 wisten de Milanezen de voorsprong te verdubbelen. Een hoekschop van Yacine Adli werd binnengewerkt door Olivier Giroud: 2-0. Middenmoter Lecce had maar weinig in te brengen in de eerste helft en op slag van rust ontving het de ogenschijnlijke genadeklap.

Aanvaller Nikola Krstovic probeerde een hoge pass aan te nemen. Met zijn hooggeheven been raakte hij echter niet het leer, maar wel Chukwueze. De arbiter van dienst zag er een rode kaart in en dus moest Lecce een helft lang met een man minder spelen.

Milan deed het aanvankelijk rustig aan in de tweede helft, hetgeen Lecce de kans bood om ten aanval te trekken. Invaller Pontus Almqvist schreeuwde na een klein uur spelen om een strafschop na een duw van Hernández, maar kreeg deze niet.

Amper twintig tellen later lag de bal aan de andere kant in het net. Adli bediende Rafael Leão met een knappe steekpass, waarna de Portugees koelbloedig afrondde voor de 3-0.

Milan kreeg in het laatste kwart kansen om de score verder op te voeren, maar slaagde daar niet in. Hernández raakte met een fraaie poging de onderkant van de lat, terwijl een van richting veranderd schot van Leão werd gekeerd in de korte hoek.

Door de overwinning heeft Milan de tweede plek steviger in handen genomen. Donderdag wacht voor de ploeg van Pioli het Italiaanse onderonsje met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties