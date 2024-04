Franse media maken dag na nederlaag tegen Inter nieuwe club van Giroud bekend

Olivier Giroud gaat zijn loopbaan vervolgen bij Los Angeles FC, zo verzekeren Franse media. De spits van AC Milan is met de club uit de Verenigde Staten een contract overeengekomen voor anderhalf jaar met de optie voor nog een jaar. Gevolg is wel dat Giroud niet kan deelnemen aan de Olympische Spelen in eigen land.

In Los Angeles gaat Giroud zich herenigen met doelman Hugo Lloris, die tijdens de winterse transferperiode tekende bij de huidige nummer zes van de Major League Soccer (Western Conference).

Naast Lloris heeft LAFC nog een Fransman onder contract staan. De in Le Mans geboren Denis Bouanga is al enige tijd een van de sterspelers van de Amerikaanse club. Bouanga, voormalig speler van Saint-√Čtienne, speelt zijn interlands echter voor Gabon.

Er was veel belangstelling vanuit het Midden-Oosten, terwijl Giroud ook voor een langer verblijf in Europa kon kiezen. Dat kon onder meer bij AC Milan, daar i Rossoneri de aflopende verbintenis van de aanvalsleider graag wilde verlengen.

Maandagavond deed de Franse spits nog ruim een half uur mee in de verloren stadsderby tegen Internazionale. In totaal staat de teller dit seizoen op 3.037 minuten, verdeeld over 42 wedstrijden. Daarin wist Giroud vijftien keer te scoren en was hij negen keer aangever.

Fabrice Hawkins, verslaggever bij RMC Sport, weet dat president John Thorrington van LAFC op dit moment in Milaan is om de laatste plooien glad te strijken. Giroud speelt dit seizoen nog vijf competitiewedstrijden met AC Milan.

Geen Olympische Spelen

Door de transfer moet Giroud wel een streep zetten door de Olympische Spelen, weet. Het sportevenement wordt dit jaar gehouden van 26 juli tot 11 augustus. LAFC zit dan volop in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft.

