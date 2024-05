Wereldkampioen met 57 interlandgoals kondigt afscheid aan als international

Olivier Giroud staat voor zijn laatste wedstrijden als international van Frankrijk. De Franse spits neemt na het EK afscheid, zo heeft hij te kennen gegeven aan L'Équipe. Giroud is topscorer aller tijden bij de Franse nationale ploeg met 57 interlandgoals.

"Ik heb altijd gezegd dat ik zou stoppen als mijn lichaam daarom vraagt", vertelt Giroud. "Ik denk dat ik nog twee goede jaren heb. Maar wat het Franse elftal betreft, wordt dit het einde."

Frankrijk zit tijdens het EK in de poule met onder meer Oranje. Beide landen treffen elkaar op 21 juni. In aanloop naar het EK oefent de ploeg van Didier Deschamps nog tegen Luxemburg en Canada.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Giroud heeft een duidelijke reden voor zijn afscheid. "We moeten plaatsmaken voor de jonge spelers", aldus de spits. In clubverband wordt het boek nog niet gesloten door Giroud. Hij maakt deze zomer de overstap van AC Milan naar Los Angeles FC.

Giroud maakte zijn eerste interlandgoal in februari 2012, tijdens zijn derde wedstrijd in de Franse nationale ploeg. Inmiddels staat de teller op 57 goals en is hij topscorer aller tijden van Les Bleus. Nummer twee Thierry Henry staat op 51 goals.

Het is de vraag hoe lang Giroud nog op de troon blijft zitten bij de nationale ploeg. Kylian Mbappé nadert met rasse schreden. De sterspeler van de nieuwe generatie, slechts 25 jaar, staat al op 46 interlandgoals.

Naast de wereldtitel in 2018 behaalde Giroud ook twee keer zilver met de Franse ploeg: tijdens het EK in 2016 en het WK in 2022. Ruim een jaar geleden bleek in Qatar het Argentinië van Lionel Messi te sterk in de finale.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties