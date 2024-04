Garnacho lijkt kritiek Ten Hag slecht te verteren en deelt opvallende like uit

Alejandro Garnacho baarde zaterdag opzien met een opvallende like op X. De in Engeland bekende YouTuber Mark Goldbridge van het fanaccount 'TheUnitedStand' vond de openlijke kritiek van Erik ten Hag op de aanvallende middenvelder na afloop van Bournemouth - Manchester United (2-2) opmerkelijk en Garnacho leek het eens te zijn met die woorden.

Garnacho leed zaterdag slordig balverlies, waarna Dominic Solanke de score opende voor Bournemouth in het Vitality Stadium. De in Spanje geboren Argentijn werd halverwege het duel gewisseld en na afloop toonde Ten Hag zich kritisch richting de pas negentienjarige spelmaker van the Red Devils.

"Als je de eerste tegengoal ziet. We stonden goed, maar op die plek mag je de bal natuurlijk nooit kwijtraken. We hadden in de eerste helft verdedigend wat problemen op de rechterflank. In de rust hebben we dat vervolgens gerepareerd. Of Garnacho er problemen mee had dat hij in de rust gewisseld werd? Nee", benadrukte Ten Hag op de persconferentie na afloop van het 2-2 gelijkspel in Bournemouth.

De like van Garnacho na de kritiek van Goldbridge op Ten Hag.

De woorden van Ten Hag vielen slecht bij Goldbridge. "Ten Hag geeft op de persconferentie na de wedstrijd op subtiele wijze Garnacho de schuld... Het is niet goed om een 19-jarige onder de bus te gooien, iemand die dit seizoen daadwerkelijk voor je heeft gepresteerd. Maar aan de andere kant is Ten Hag duidelijk bang om de grootverdieners binnen de selectie tegen zich in het harnas te jagen."

De kritische tweet van Goldbridge werd zaterdagavond geliket door het officiële X-account van Garnacho, al is de veelbesproken like inmiddels verwijderd. De jonge middenvelder heeft zich nog niet openlijk uitgelaten over de kritiek van Ten Hag aan zijn adres.

Ten Hag loopt weg

Na afloop van de wedstrijd vond er een persconferentie plaats, waarin Ten Hag werd gevraagd naar de positie op de ranglijst van zijn club. Manchester United staat momenteel op de zevende plaats in de Premier League, een evenaring van de slechtste finishpositie ooit van The Reds.

Op de vraag of het de slechtste finishpositie van Manchester United ooit zou worden, wilde Ten Hag niet reageren. “No comment”, was alles wat de 54-jarige Haaksberger te zeggen had. Meteen daarna verdween hij uit de perszaal. Het is nog onduidelijk of Manchester United na dit seizoen verder gaat met Ten Hag als hoofdcoach.

