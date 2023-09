Galatasaray mist strafschop op bizarre wijze maar boekt wel overwinning

Dinsdag, 26 september 2023 om 20:55 • Jan Hoeksema • Laatste update: 21:11

Galatasaray heeft goede zaken gedaan in de Turkse competitie. Dinsdagavond rekende de ploeg af met Istanbulspor (0-1), mede dankzij een doelpunt van Mauro Icardi. Het hoogtepunt van de wedstrijd was een door diezelfde Icardi om zeep geholpen strafschop. De overwinning betekent dat Galatasaray in ieder geval voor twee dagen koploper zal zijn, aangezien concurrent Fenerbahçe donderdag pas in actie komt.

Hakim Ziyech was de grote afwezige bij Galatasaray. De Marokkaanse creatieveling maakte afgelopen weekend zijn eerste doelpunt voor de Turkse formatie, maar raakte ook licht geblesseerd in het gewonnen duel met Basaksehir (1-2). Tegen Istanbulspor was Dries Mertens zijn vervanger. Verder begon onder meer ex-PSV'er Angeliño, die in het vorige competitieduel nog op de bank startte, in de basis. Aan de kant van Istanbulspor verscheen voormalig FC Utrecht-doelman David Jensen aan de aftrap.

Gedurende de hele wedstrijd had Galatasaray het overwicht. De ploeg van trainer Okan Buruk had veel de bal en dat leidde tot de nodige kansen. Bij een 0-0 tussenstand werd Icardi neergehaald in het strafschopgebied van Istanbulspor. De daaruit volgende strafschop leverde een opmerkelijk moment op. De bal ging op de stip en Kerem Aktürkoglu mocht aanleggen vanaf elf meter. De buitenspeler van Galatasaray had echter geen traditionele penalty in gedachten. Aktürkoglu nam de strafschop en gaf de bal een kort tikje richting de linkerkant. Met snelheid kwam Icardi de zestien binnengerend om de penalty van Aktürkoglu tot een assist te promoveren, maar de spits schoot voor een open doel naast.

Niet veel later maakte Icardi zijn fout goed. Wederom kreeg de Argentijn een uitgelezen mogelijkheid door goed voorbereidend werk van Aktürkoglu, die de achterlijn haalde en laag voorgaf op Icardi. De aanvaller legde aan vanaf de rand van het strafschopgebied en schoot dit keer wel binnen achter doelman Jensen: 0-1. In de tweede helft dacht Galatasaray de marge te verdubbelen. Na een strakke voorzet kon Abdülkerim Bardakci voor een praktisch leeg goal intikken. Na ingrijpen van de VAR werd het doelpunt echter afgekeurd wegens buitenspel, waardoor 0-1 ook de eindstand werd.