Mauro Icardi toont schade na klap in gezicht; Galatasaray deelt woede via X

Mauro Icardi heeft een blauw oog overgehouden aan de topper tussen Fenerbahçe en Galatasaray. Een en ander komt wellicht door een klap in het gezicht van zijn vaste bewaker Alexander Djiku. Op X circuleren video's waarop goed is te zien dat Icardi hard wordt geraakt door de verdediger van Fenerbahçe. Galatasaray spreekt in ieder geval schande over de behandeling van de Argentijnse spits.

De leiding van Galatasaray houdt zich in het statement op X bepaald niet in. "Degenen die alleen gerechtigheid voor zichzelf willen, bleven vanavond vanaf elke zender het Turkse voetbal manipuleren. Wij delen daarom wat de scheidsrechterscommissie, de VAR en 26 camera’s niet konden zien en wederom schamen wij ons namens hen!"

"We hopen dat degenen die het Turkse voetbal tot dit punt hebben gebracht zich op een dag zullen schamen... ", voegt het verontwaardigde bestuur van Galatasaray daaraan toe. Icardi kwam na een duel met Djiku keihard in botsing met de paal, wat zijn blauwe oog ook zou kunnen verklaren.

Icardi hoefde ondanks de schade onder zijn rechteroog niet gewisseld te worden. De aanvaller van Galatasaray kreeg na rust nog twee goede kansen, die echter niet werden benut. Mede hierdoor begint niet Galatasaray, maar Fenerbahçe als koploper aan de tweede seizoenshelft in de Turkse Süper Lig.

26 caméras dans le stade plus le bus VAR. Mais personne n’a vu le geste du défenseur de Fenerbache, Alexander Djiku, contre l’attaquant de Galatasaray Icardi. Le football turc va mal. pic.twitter.com/UxTYfXQQSc — Ahmed Adala (@Scoulino) December 24, 2023

