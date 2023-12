Galatasaray grijpt waardevolle driepunter ondanks zenuwslopende tweede helft

Galatasaray heeft in eigen huis met hangen en wurgen een belangrijke zege geboekt in de Süper Lig. De ploeg van Okan Buruk kwam tegen Adana Demirspor via Sacha Boey en Kerem Aktürkoglu op een 2-0 voorsprong, die vlak voor rust werd gehalveerd door M'Baye Niang. Beide ploegen kregen grote kansen in de tweede helft, voordat Mauro Icardi vanaf de strafschopstip voor de eindstand tekende: 3-1. Cim Bom staat dankzij de zege drie punten los van nummer twee Fenerbahçe, dat het zaterdag opneemt tegen Besiktas.

Aan de kant van Galatasaray ontbraken voormalig Ajacieden Hakim Ziyech en Davinson Sánchez. Wel was er een basisplaats voor ex-PSV'er Dries Mertens, die als nummer 10 fungeerde achter spits Icardi. Onder meer Wilfried Zaha, Angeliño en Wilfried Zaha moesten het doen met een reserverol. Adana speelde zijn eerste wedstrijd sinds het vertrek van trainer Patrick Kluivert. Serkan Damla nam de taken van de Nederlander over en had basisplaatsen in huis voor onder meer Jonas Svensson (ex-AZ) en voormalig Manchester United-aanvaller Nani.

Galatasaray was zoals verwacht de dominante partij in de openingsfase. Het leverde Cim Bom een kopkans op voor Abdülkerim Bardakci, die zijn poging naast het doel van Adana-goalie Shahrudin Mahammadaliyev zag vliegen. De supporters hoefden echter niet lang te treuren. Na een vlotte aanval over de rechterkant gaf Aktürkoglu perfect mee aan Boey, die met zijn wreef afrondde: 1-0. Adana werd vlak daarna voor het eerst gevaarlijk, maar Yusuf Sari stuitte uit een lastige hoek op Fernando Muslera.

Niet veel later kwam Nani nog dicht bij een doelpunt. De Portugees kopte uit een hoekschop richting de korte hoek, waar Muslera op tijd bij zat. Een dure misser, zo bleek even later. Boey veroverde de bal en voordat Adana het doorhad zette Icardi de doorgelopen Aktürkoglu vrij voor Mahammadaliyev. De Turkse nummer 10 kwam als winnaar uit de strijd: 2-0.

Toch ging Galatasaray met een matig gevoel de rust in. Op slag van rust belandde een voorzet vanaf de linkerkant van Adana tegen de hand van Victor Nelsson. Scheidsrechter Abdulkadir Bitigen werd naar het VAR-scherm geroepen en kwam tot de conclusie dat de handsbal van de Zweed strafbaar was: strafschop. Niang ontfermde zich over het buitenkansje en stuurde Muslera de verkeerde hoek in: 2-1.

Binnen een minuut na rust kreeg Galatasaray de kans om de marge weer naar twee te tillen. Mertens bediende Tetê, die in alle vrijheid met links naast schoot. Het zat in die fase ook niet mee voor de Braziliaan, die even later een voorzet gaf die door Adana-verdediger Pape Abou Cissé tegen de lat werd gewerkt. Ook de volgende voorzet van Tetê leverde gevaar op. Dit keer bereikte hij Aktürkoglu, die hard over schoot en zo naliet zijn tweede van de avond te maken. De spanning nam toe in de slotfase en dat kwam mede door Tetê. De vleugelspeler kreeg opnieuw twee kansen, die hij niet wist te benutten.

Met name zijn tweede kans was een grote: in alle vrijheid werkte hij de bal naast. Adana bleef zodoende in de wedstrijd en kreeg ook zijn kansen. Zo was Sari allereerst besluiteloos, waardoor een grote mogelijkheid verkeken ging. De ultieme kans op de gelijkmaker kwam er vlak daarna alsnog via Semih Güler, die op aangeven van Svensson een grote kopkans onbenut liet. Na een goede actie van invaller Halil Dervisoglu kopte Sérgio Oliveira vervolgens tegen de paal.

Aan de andere kant ging David Akintola neer in de zestien na een vermeende overtreding van Boey, maar genoeg voor een strafschop was het niet. Een penalty volgde aan de andere kant wel. Cédric Bakambu werd onbesuisd neergehaald door Mahammadaliyev, die vervolgens kansloos was bij de strafschop van Icardi: 3-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Galatasaray 15 13 1 1 22 40 2 Fenerbahçe 14 12 1 1 27 37 3 Besiktas 14 8 2 4 5 26 4 Kayserispor 14 7 5 2 5 26 5 Adana Demirspor 15 6 5 4 8 23 6 Trabzonspor 14 7 2 5 6 23 7 Kasımpaşa 14 6 3 5 -2 21 8 Rizespor 14 6 3 5 -5 21 9 Antalyaspor 14 5 5 4 4 20 10 Hatayspor 14 4 6 4 3 18 11 Fatih Karagümrük 14 4 5 5 5 17 12 Ankaragücü 14 4 5 5 0 17 13 Sivasspor 14 3 6 5 -7 15 14 Gaziantep FK 14 5 0 9 -8 15 15 Konyaspor 14 3 5 6 -5 14 16 Pendikspor 14 3 4 7 -15 13 17 Medipol Basaksehir 14 3 3 8 -6 12 18 Samsunspor 14 3 2 9 -10 11 19 Alanyaspor 14 2 5 7 -12 11 20 İstanbulspor 14 2 2 10 -15 8

