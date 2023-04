Gakpo is van cruciaal belang voor Liverpool; Lampard nog altijd zonder punten

Woensdag, 26 april 2023 om 22:35 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:39

Liverpool heeft woensdag drie cruciale punten gepakt in de jacht op Champions League-voetbal. De ploeg van Jürgen Klopp had het lastig op bezoek bij West Ham United, maar trok uiteindelijk wel een 1-2 overwinning over de streep. Basisklant Cody Gakpo was van grote waarde door de 1-1 voor zijn rekening te nemen. Chelsea morste voor de achtste keer op rij punten en wacht daardoor nog altijd op het eerste resultaat onder Frank Lampard.

West Ham United - Liverpool 1-2

Met Gakpo en ook Virgil van Dijk aan de aftrap was het Liverpool dat de eerste tik kreeg. Twaalf minuten stonden er op de klok toen Lucas Paqueta aan de wandel ging, combineerde met Michail Antonio en schitterend in het dak van het doel vuurde: 1-0 West Ham. Lang konden the Hammers daar echter niet van genieten. Vijf minuten na Paqueta's goal kreeg Gakpo te veel tijd en ruimte van de West Ham-defensie en mikte van afstand en met precisie langs Lukasz Fabianski: 1-1.

Cody Gakpooooo! ?? Gakpo met de gelijkmaker voor Liverpool op bezoek bij West Ham! ?? https://t.co/hNOf9TCefQ#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/BKo2xubkoC — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 26, 2023

Vlak na de onderbreking kwamen the Reds met de schrik vrij. Jarrod Bowen troefde Van Dijk in een af en schoot raak, maar werd teruggefloten vanwege buitenspel. Liverpool had even daarna meer geluk. Joël Matip werd bij een corner compleet vrijgelaten en kopte snoeihard achter Fabianski: 1-2. Liverpool gaf het niet meer weg en kwam zodoende op 53 punten, zes punten van de felbegeerde vierde plek. Die wordt op dit moment bezet door het Manchester United van Erik ten Hag. West Ham, opponent van AZ in de halve finale van de Conference League, blijft veertiende.

Chelsea - Brentford 0-2

Het wil al het hele seizoen niet vlotten bij Chelsea en de aanstelling van interim-manager Lampard bracht daar geen verandering in. Sinds Lampards entree werden vier van de vier wedstrijden verloren en ook woensdag ging hetweer vroeg mis. César Azpilicueta verlengde vlak voor rust een corner van Brentford, die achter eigen doelman Kepa belandde: 0-1. Daar bleef het niet bij. Twaalf minuten voor tijd dribbelde Brentford-aanvaller Bryan Mbeumo naar binnen en schoot de bal via Thiago Silva onhoudbaar voor Kepa binnen: 0-2. Chelsea blijft zo elfde, met 39 punten uit 32 wedstrijden. Daarmee staan the Blues dichter bij de degradatiestreep dan Europees voetbal.