Feyenoorder Geertruida kondigt nieuw rapnummer aan en refereert aan Ajax

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Lutsharel Geertruida, die in een X-post van Feyenoord nieuwe muziek aankondigt.

Geertruida gaat binnenkort nieuwe muziek uitbrengen, zo wordt duidelijk na een bericht van Feyenoord op de socialmediakanalen. “Stay tuned”, zo schrijven de Rotterdammers boven de aankondiging van het nieuwe nummer. In de preview is onder meer te horen dat hij refereert aan de 2-3 die hij afgelopen seizoen maakte met het hoofd op bezoek bij Ajax. Wanneer het nummer volledig te beluisteren is, is vooralsnog niet bekend.

?? Lutsharel Geertruida pic.twitter.com/4dBtyiTpO5 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) March 25, 2024

