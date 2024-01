‘Feyenoord zet torenhoog in en meldt zich voor 62-voudig Belgisch international’

Feyenoord heeft zich officieel bij Borussia Dortmund gemeld voor de diensten van Thomas Meunier. Dat meldt 1908.nl zondagmiddag, in navolging van het Duitse Transfermarkt. De Rotterdammers zien in de 32-jarige Belg de gedroomde versterking op de rechtsbackpositie. Meunier ligt nog tot eind juni vast op het Signal Iduna Park.

Hoewel er nog geen concrete aanbieding ligt, zijn de eerste gesprekken met de back inmiddels gevoerd. Dortmund kan nu nog wat verdienen aan Meunier, aangezien zijn contract in de zomer afloopt.

Mede daarom zou BVB een transfer wel zien zitten. Ook speelt het feit dat Meunier een van de grootverdieners bij de club is een rol.

Volgens Sport Bild strijkt de 62-voudig international van België jaarlijks negen miljoen euro op bij Dortmund. Hij zal dus flink water bij de wijn moeten doen voor een transfer naar Feyenoord.

Calvin Stengs is daar met een jaarsalaris van 1,25 miljoen euro (aldus De Telegraaf) een van de grootverdieners. De verwachting is dat Feyenoord daar niet ver boven wil en kan zitten.

Met Meunier zou de regerend landskampioen een schat aan ervaring binnenhalen. De Belg speelde twee EK's en WK's en legde op het WK 2018 zelfs nog beslag op de derde plaats met de Rode Duivels.

Ook werd Meunier driemaal landskampioen en was hij finalist in de Champions League in zijn tijd bij Paris Saint-Germain. Mogelijk speelt Feyenoord met zijn komst in op een vertrek van Lutsharel Geertruida, die afgelopen zomer al een transfer naar RB Leipzig in het water zag vlalen.



