Meunier onthult straf Dortmund-spelers bij overgewicht tijdens feestdagen

Thomas Meunier komt met een opvallende onthulling in een interview met de Belgische omroep RTBF. De spelers van Borussia Dortmund ontvangen namelijk een geldboete van de clubleiding als ze tijdens de feestdagen aankomen in gewicht.

"Tijdens de laatste training van dit jaar zijn we gewogen. En dat gebeurt opnieuw als we de training weer hervatten", aldus de Belgische rechtsback van Dortmund. BVB speelt op 13 januari vriendschappelijk tegen Darmstadt. Een week later wordt de Bundesliga hervat met een uitwedstrijd tegen 1. FC Köln.

Meunier is al op de hoogte van het exacte bedrag van de boete. "Er wordt een boete van duizend euro opgelegd per kilo. En vanaf een bepaald niveau wordt het zelfs duizend euro per honderd gram", benadrukt de 32-jarige verdediger.

Er zijn in het verleden al diverse boetes uitgedeeld, zo erkent Meunier. "Zonder zijn naam te noemen: er was een speler die een boete kreeg van 10.000 euro. Hij kreeg echter de kans om de boete naar beneden te brengen. Dan moesten alle kilo's er wel in een week tijd af zijn. En dat lukte hem ook nog."

Toekomst

Meunier ging tegenover RTBF ook in op zijn toekomstplannen. De 62-voudig Belgisch international werd in 2023 geteisterd door blessureleed en heeft zich dus amper kunnen bewijzen tegenover trainer Edin Terzic. Het is dan ook nog niet bekend of Dortmund verder met hem wil, daar zijn contract medio 2024 afloopt.

"Onder Lucien Favre en Marco Rose speelde ik alles. Maar sinds de komst van Terzic is de situatie anders. Ik kom echter steeds vaker aan spelen toe en hopelijk houd ik die stijgende lijn vast. Zijn recente lofzang op mij heeft waarschijnlijk te maken met mijn topsportmentaliteit. Ik ben als eerste op de club en vertrek ook als laatste."

"Op professioneel vlak heeft Terzic dus niets aan te merken", aldus de strijdvaardige Meunier, die een basisplek had in de laatste drie Bundesliga-duels van Dortmund. "Als hij mij nodig heeft, dan sta ik er. Zijn keuzes zal ik altijd accepteren. Maar aan de andere kant kan ik weinig met zijn woorden. In de voetbalwereld denkt iedereen namelijk altijd eerst aan zichzelf. Ik vertrouw dus alleen mezelf."

