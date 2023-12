‘Feyenoord Transfermarkt weet enorme salariseisen van Isaac Babadi’

PSV hoopt nog altijd het aflopende contract van Isaac Babadi te verlengen. Volgens Feyenoord Transfermarkt wordt dit vanwege de hoge salariseisen van het achttienjarige talent nog een behoorlijke opgave. Het doorgaans goed ingevoerde medium schrijft dat Babadi een netto jaarsalaris van 1,5 miljoen euro verlangt.

Rutger Vinke, de man achter het socialmedia-account Feyenoord Transfermarkt reageert onder een nieuwsbericht van 1908.nl wat er waar is over de geruchten die rondgaan over interesse van Feyenoord in Babadi.

“Belangstelling, meer niet. Net zoals Feyenoord voor nóg 349 spelers belangstelling heeft", laat Vinke weten.

Volgens hem wordt het voor de Eindhovenaren lastig om het talent alsnog te laten bijtekenen. “Babadi eist voor het verlengen van zijn contract bij PSV 1,5 miljoen euro netto salaris. Dat gaat zowel PSV als Feyenoord hem niet geven.”

Rik Elfrink, clubwatcher van PSV namens het Eindhovens Dagblad, liet zich vorige week ook uit over de vermeende interesse van Feyenoord in Babadi. “Feyenoord had in de zomer al belangstelling, er is bij hem geïnformeerd”, zei Elfrink in de AD Voetbal Podcast.

“Ik heb het voorgelegd bij de zaakwaarnemer van Babadi, maar die zei dat Feyenoord op dit moment niet concreet voor hem is. Dat zou natuurlijk altijd nog kunnen veranderen.” Elfrink durfde een week geleden nog niet met zekerheid te zeggen wat Babadi gaat doen. “Op dit moment heeft hij nog niet bijgetekend en ik vraag me af of dat nog gaat gebeuren. Hij gaat alles naast elkaar leggen natuurlijk, maar over drie (inmiddels twee, red.) weken kan hij al met andere clubs gaan praten.”

Babadi heeft bij PSV hevige concurrentie van Guus Til, Malik Tillman en Ismael Saibari, waardoor hij onder Bosz weinig aan de bak komt. Babadi debuteerde dit seizoen onder de Apeldoorner en staat inmiddels op 274 officiële speelminuten in 11 optredens. In het Champions League-duel met Arsenal (1-1) mocht Babadi afgelopen dinsdag nog 16 minuten meedoen.





