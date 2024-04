Zorgen bij PSV om nieuw blessuregeval: ‘Hij is gezien op krukken’

Isaac Babadi heeft een blessure opgelopen, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. De middenvelder raakte geblesseerd tijdens de training van donderdag en werd nadien gezien met krukken. "Er zijn zorgen", aldus clubwatcher Rik Elfrink.

Hoe ernstig de blessure van Babadi precies is moet nog blijken. Elfrink meldt dat er onderzoek nodig is om de preciese ernst te achterhalen. Het kan even duren voordat er duidelijkheid is, zo klinkt het.

Elfrink heeft navraag gedaan bij PSV, dat aangeeft geen verdere details te kunnen geven en niks kan uitsluiten. "Maar er zijn wel zorgen", aldus de clubwatcher.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het is niet voor het eerst dit seizoen dat Babadi in de lappenmand ligt. Eerder most hij tussen eind september en halverwege oktober zo'n vijf wedstrijden missen.

De nieuwe blessure is een hard gelag voor Babadi, daar hij net zijn contract heeft verlengd. De middenvelder, die werd begeerd door Ajax en Feyenoord, ligt nu tot medio 2028 vast in het Philips Stadion.

Dit seizoen deed Peter Bosz tot dusver 22 keer een beroep op Babadi in alle competities. Daarin was hij tweemaal trefzeker. Daarnaast kwam hij zes keer uit voor het beloftenteam in de Keuken Kampioen Divisie (twee goals en twee assists).

PSV heeft dit seizoen nog vijf wedstrijden te spelen in de Eredivisie. Komende zaterdag wacht het thuisduel met Vitesse, waarna ook Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk nog naar Eindhoven komen. Tussendoor gaat de ploeg van Bosz op bezoek bij sc Heerenveen en Fortuna Sittard.

Bosz kon tegen AZ geen beroep doen op Hirving Lozano, Ricardo Pepi en Ismael Saibari. Ook Noa Lang ligt nog altijd in de lappenmand. Het is de vraag of laatstgenoemde dit seizoen nog in actie komt.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties