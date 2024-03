Reiziger verklaart ‘grote afwezige’ bij Jong Oranje: ‘In een andere situatie...’

Michael Reiziger heeft tekst en uitleg gegeven bij de afwezigheid van Isaac Babadi in zijn Jong Oranje-selectie. Omdat Nederland Onder 19 zich in een belangrijke kwalificatiereeks begeeft, is gekozen om de PSV'er met hen mee te sturen. "Onder andere omstandigheden had hij er misschien wel bij gezeten", aldus Reiziger tegenover ESPN.

Het ontbreken van Babadi maakte al bij menigeen de tongen los. Zo sprak Marciano Vink zijn onbegrip uit, met name omdat Jong Oranje 'geen typische nummer 10 zou hebben'.

"In het begin van de EK-kwalificatiecyclus heeft hij er gewoon bij gezeten, en toen speelde hij ook echt heel goed", zei Vink zaterdag bij Voetbalpraat. "Daarna is hij geblesseerd geraakt en heeft hij contractperikelen gehad, maar hij is nooit meer opgeroepen.”

Nu Babadi inmiddels fit is en heeft bijgetekend bij PSV, had Vink hem meegenomen als hij Reiziger was. De Jong Oranje-bondscoach verklaart zich nader. "We hebben ervoor gekozen om hem bij Onder 19 te laten spelen, omdat Onder 19 voor een belangrijke kwalificatie staat."

"Je wil dat bij dat eindtoernooi (het jeugd-EK in juli, red.) ook de grootste talenten spelen. Of hij daar zal spelen weet ik niet, maar we hebben hier nu voor gekozen. Onder andere omstandigheden had hij er misschien wel bij gezeten. Ik hou wel van zijn speelstijl", aldus Reiziger.

Opvallend genoeg bleef Babadi in het eerste van de drie duels deze interlandperiode negentig minuten op de bank. Zonder de achttienjarige middenvelder won Oranje Onder 19 met ruime cijfers van Litouwen: 4-0. Mogelijk spaart Onder 19-bondscoach Mischa Visser Babadi voor de 'grotere' affiches tegen Frankrijk en België. Die worden op respectievelijk 23 en 26 maart afgewerkt.

Babadi zou er zelf overigens geen probleem mee hebben om met de Onder 19 mee te gaan. "Isaac vindt het alleen maar prachtig om zich hier te melden", sprak Visser woensdag tegenover ESPN. "Hij vindt dit een fantastische groep en wil graag een bijdrage leveren. Dat geldt voor alle spelers."

Jong Oranje opent donderdag de interlandperiode met een thuisduel tegen Jong Noorwegen. Vier dagen later treedt het in Chisinau aan tegen Jong Moldavië.

