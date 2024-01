FC Twente denkt aan Boadu en 3 andere spitsen als opvolger van Ugalde

FC Twente zet hoog in wat betreft de opvolger van Manfred Ugalde, zo blijkt uit een update van De Telegraaf. Journalist Jeroen Kapteijns weet donderdagmiddag liefst vier namen te noemen van spitsen die op het lijstje staan in Enschede. De Tukkers denken onder meer aan AS Monaco-spits Myron Boadu, die in Frankrijk op een dood spoor zit.

Verder denkt Twente aan Noah Ohio (Standard Luik), Sydney van Hooijdonk (Bologna FC) en Lequincio Zeefuik (FC Volendam). Hoewel de nummer drie van de Eredivisie met Ricky van Wolfswinkel reeds een ervaren spits in huis heeft, is de clubleiding zeker van plan om nog een extra aanvalsleider aan te trekken.

Boadu ligt bij Monaco nog tot medio 2026 vast. De Monegasken betaalden in 2021 liefst 17 miljoen euro om hem over te nemen van AZ. Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van de enkelvoudig international van Oranje inmiddels behoorlijk gedaald. Boadu wordt momenteel getaxeerd op slechts 6 miljoen euro.

Ook Ohio, die eerder deze transferperiode bij FC Utrecht werd genoemd, ligt bij zijn club nog tot medio 2026 vast. Volgens Transfermarkt is de wisselspeler van Standard Luik 2,2 miljoen euro waard.

Zeefuik, een van de weinige lichtpuntjes van Volendam, lijkt de goedkoopste optie te zijn. De boomlange spits beschikt in het Kras Stadion over een aflopend contract. Tevens wordt zijn marktwaarde het laagst ingeschat, daar hij volgens Transfermarkt slechts 400.000 euro waard is.

Van Hooijdonk, die bij Bologna landgenoot Joshua Zirkzee voor zich moet dulden, ligt in de Serie A nog tot medio 2025 vast. De voormalig goaltjesdief van NAC Breda en sc Heerenveen is volgens Transfermarkt 5 miljoen euro waard.

Ugalde

Het vertrek van Ugalde naar Spartak Moskou levert Twente in ieder geval een mooi bedrag op. Kapteijns weet de precieze details achter de deal. “Met een transfersom van 13 miljoen euro met nog de mogelijkheid van 2 miljoen aan bonussen wordt de verkoop van Ugalde de grootste uitgaande transfer ooit in de historie van de club. Dat was tot nu toe Dusan Tadic, die tien jaar geleden voor 14 miljoen euro werd verkocht aan Southampton.”

Volgens Kapteijns krijgt Twente niet te maken met juridische belemmeringen. “Spartak Moskou en de eigenaren Leonid Fedun en Vagit Alekperov staan niet op de sanctielijst en dat geldt in Europa ook voor het oliebedrijf Lukoil waarmee zij hun fortuin hebben gemaakt.” Ugalde gaat zich voor 4,5 jaar aan Spartak Moskou verbinden.

