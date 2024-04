‘Europese grootmacht aast op Frenkie de Jong; Barcelona staat open voor vertrek’

Bayern München is komende zomer in de markt voor Frenkie de Jong, zo weet Relevo vrijdagmiddag te melden. FC Barcelona kan vanwege de penibele financiële situatie wel een klapper op de transfermarkt gebruiken en staat daarom open voor een vertrek van de middenvelder.

Volgens het Spaanse medium verwacht Barcelona tussen de zestig en zeventig miljoen euro te kunnen verdienen aan De Jong. Daar komt nog bij dat de voormalig Ajacied een van de grootverdieners is bij de Catalaanse club, waardoor zijn vertrek een hoop geld vrij kan maken.

Naast De Jong zouden ook Raphinha en Ronald Araújo op de nominatie staan om te vertrekken. Met een verkoop van deze spelers hoopt Barça financieel stabieler te worden.

Volgens Relevo heeft de regerend landskampioen van Spanje ongeveer honderd miljoen euro nodig uit het verkopen van spelers om 'de rekeningen in evenwicht te brengen'. Het verkopen van topspelers is daardoor essentieel.

Bayern wil maar al te graag profiteren van de situatie bij Barcelona. In een eerder stadium was der Rekordmeister ook al in de markt voor De Jong, maar destijds kwam een transfer niet van de grond.

De Duitse topclub zou daarnaast tevens graag Araújo inlijven. Ook de Uruguayaanse centrumverdediger staat al langere tijd in de belangstelling van Bayern.

Het is nog maar de vraag of De Jong zelf openstaat voor een transfer weg van Barça. Eerder gaf hij aan erg gelukkig te zijn bij zijn huidige werkgever en niet per se weg te willen. De Jong heeft nog een contract tot medio 2026 en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een waarde van zeventig miljoen euro.

