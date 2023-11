‘Erik ten Hag zoekt nu al een oplossing voor aankoop van 75 miljoen’

Vrijdag, 3 november 2023 om 12:27 • Jan Hoeksema • Laatste update: 12:47

Manchester United gaat in de winterse transferperiode op zoek naar een nieuwe spits, zo meldt de Daily Mail. Volgens de Engelse krant is Erik ten Hag ervan overtuigd dat de huidige nummer 'negen', Rasmus Højlund, er baat bij zou hebben als er een ervaren spits in de selectie rondloopt.

Højlund werd afgelopen zomer overgenomen van Atalanta. Ten Hag ziet in hem nog steeds een spits voor de toekomst, maar momenteel zou de Deen tekortkomen voor het niveau van de Premier League. Een ervaren spits toevoegen aan de selectie zou de ontwikkeling van Højlund goed doen, zo is het idee.

Het twintigjarige talent tekende in de afgelopen transferperiode een contract tot medio 2028 op Old Trafford, met een optie voor nog een jaar. The Red Devils maakten daarvoor 75 miljoen euro over naar Bergamo. Dit bedrag kan middels bonussen met nog tien miljoen euro oplopen.

Vooralsnog is de transfer geen onverdeeld succes gebleken. Højlund kwam in twaalf wedstrijden namens United dan wel tot drie doelpunten, geen van zijn goals scoorde hij in de Engelse competitie. In de Premier League staat de teller ondanks zeven optredens nog op nul treffers.

Het is daarom dat Ten Hag en United in de aankomende transferperiode een nieuwe spits willen aantrekken. De voorkeur gaat dus uit naar een aanvalsleider met de nodige ervaring, zodat deze spits als leermeester kan fungeren voor Højlund.

Mogelijke doelwitten

De Daily Mail noemt enkele transfertargets van United. Volgens het medium is Ivan Toney een van de voornaamste spitsen op het lijstje van the Mancunians. Brentford zou er voor openstaan om zijn aanvaller in de komende transferperiode te verkopen als het juiste bedrag op tafel komt.

De andere twee namen die genoemd worden zijn Victor Osimhen en Mehdi Taremi. De interesse van United in eerstgenoemde is weinig verrassend, daar de Nigeriaan al langere tijd aan de club van Ten Hag wordt gelinkt. Taremi, een 31-jarige Iraniër van FC Porto, is een nieuwe naam. Hij zou een relatief goedkope aanwinst kunnen zijn, aangezien zijn contract aan het einde van het seizoen afloopt.