Ten Hag blijft niets bespaard: ook nieuwe smaakmaker valt geblesseerd weg

Rasmus Højlund kan de komende tijd niet in actie komen voor Manchester United. The Red Devils melden op de clubwebsite dat de Deen een spierblessure heeft opgelopen. Verwacht wordt dat Højlund twee tot drie weken uit de roulatie ligt. Een fikse domper voor Erik ten Hag, aangezien de spits eindelijk los was.

Het werd bijna een running gag in Engeland: Højlund die wéér niet scoort. De 21-jarige spits, die in de zomer overkwam van Atalanta, had liefst vijftien Premier League-duels nodig voor zijn eerste treffer.

Vanaf dat moment, de kerstwedstrijd tegen Aston Villa, is Højlund echter los. Sinds die dag vond de miljoenenaankoop in elk competitieduel het net.

Des te meer pijnigt het Ten Hag dat Højlund de komende tijd ontbreekt. Hij lijkt in ieder geval de Premier League-duels met Fulham, Manchester City en Everton te missen, alsook de FA Cup-clash met Nottingham Forest. Sheffield United-thuis van 16 maart wordt een race tegen de klok.

De blessure past perfect in het ziekenboegverloop dat Man United dit seizoen doormaakt. Tyrell Malacia kwam nog geen minuut in actie, terwijl Lisandro Martínez, Casemiro en Mason Mount en maar mondjesmaat konden aantreden. Tel daar de vele kleine blessures en de meest recente van Luke Shaw (de verdediger komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer actie) bij op, en het probleem wordt meer dan evident.

Met Højlund valt direct de meest scorende speler van United in dit Premier League-seizoen weg. De tienvoudig Deens international maakte er sinds de Kerst zeven, evenveel als ploeggenoot Scott McTominay.

De hoop is nu gevestigd op Marcus Rashford en Alejandro Garnacho. De flankspelers, die Højlund gewoonlijk vergezellen in de aanval, maakten er beiden vijf.

