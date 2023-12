‘Ten Hag smacht naar versterking en hoort vraagprijs voor Bundesliga-sensatie’

Manchester United heeft geïnformeerd naar de diensten van Serhou Guirassy, zo meldt journalist Florian Plettenberg zaterdagochtend op X. De 27-jarige spits van VfB Stuttgart zou in januari voor minder dan 20 miljoen euro mogen vertrekken, waardoor hij voor the Red Devils een relatief goedkope optie is. Guirassy ligt in de MHPArena nog tot medio 2026 vast.

Guirassy is dit seizoen de absolute sensatie in de Bundesliga. Voor Stuttgart, dat momenteel op een verrassende derde plaats staat in Duitsland, was de rechtsbenige spits in elf competitiewedstrijden goed voor liefst zestien doelpunten. Eenmaal fungeerde Guirassy als aangever.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ook in de DFB-Pokal is de international van Guinea op schot, met twee doelpunten en een assist in twee duels. Guirassy was afgelopen woensdag trefzeker, toen Stuttgart het grote Borussia Dortmund uit de beker knikkerde (2-0).

Hoewel Guirassy het enorm naar zijn zin heeft in Stuttgart, staat de goaltjesdief open voor gesprekken met Europese topclubs. In principe wil de in Frankrijk geboren aanvalsleider het seizoen afmaken bij die Roten, maar een goed plan en gunstige financiële voorwaarden kunnen die gedachte nog veranderen.

Volgens Plettenberg bevinden de gesprekken tussen United en Stuttgart zich in een vroeg stadium. Er is nog geen mondeling akkoord. Het genoemde bedrag, minder dan 20 miljoen euro, zou een koopje zijn voor de topclub uit Manchester. Guirassy wordt door Transfermarkt namelijk getaxeerd op het dubbele: 40 miljoen euro.

Guirassy is sinds de zomer van 2022 actief voor Stuttgart, toen hij in eerste instantie werd gehuurd van Stade Rennes. Afgelopen zomer telde de Duitse club 9 miljoen euro neer om hem definitief over te nemen. Na 41 duels voor Stuttgart staat Guirassy op 32 doelpunten en 4 assists.

Bij United moet Guirassy manager Erik ten Hag voorin van meer opties voorzien. De Engelse grootmacht ziet de spits als de ideale ervaren concurrent voor Rasmus Højlund. Voor de spitspositie heeft Ten Hag verder Anthony Martial tot zijn beschikking, als is de pijlsnelle Fransman al tijden uit vorm.

Is Guirassy de spits die Manchester United mist? Ja Nee Stem Is Guirassy de spits die Manchester United mist? Ja 51% Nee 49% Totaal aantal stemmen: 129 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties