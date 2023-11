Manchester United geeft voorsprong na rode kaart Rashford volledig uit handen

Woensdag, 8 november 2023 om 23:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:11

Manchester United heeft na een spectaculair duel in het Parken Stadion met 4-3 verloren van FC Kopenhagen. Er leek niets aan de hand voor de ploeg van Erik ten Hag, die Rasmus Højlund nog voor rust tweemaal zag scoren. Vlak voor de onderbreking ging het helemaal mis: Marcus Rashford kreeg direct rood voor een harde overtreding en Kopenhagen kwam nog voor rust terug tot 2-2. Met tien man lukte het United om weer op voorsprong te komen, die in de laatste tien minuten volledig uit handen werd gegeven: 4-3. United staat nu onderaan in Groep A met drie punten. Kopenhagen en Galatasaray staan op vier, terwijl Bayern met twaalf al ver uit zicht is.

Aan de kant van Kopenhagen had trainer Jacob Neestrup een basisplaats in huis voor Kevin Diks. De voormalig speler van onder meer Feyenoord en Vitesse stond in het centrum van de verdediging. Mohamed Elyounoussi was de aangewezen man om in de voorhoede voor de creativiteit te zorgen. André Onana begon onder de lat bij Man United. Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Jonny Evans, en Diogo Dalot vormden de verdediging. Scott McTominay, Christian Eriksen en aanvoerder Bruno Fernandes stonden op het middenveld. Rashford en Alejandro Garnacho moesten spits Højlund zien te bedienen.

United kende een absolute droomstart. Wan-Bissaka gaf prima mee op McTominay, die de bal op zijn beurt bij de tweede paal legde. Daar stond Højlund klaar om binnen te werken tegen de club waar hij een deel van zijn jeugdopleiding genoot: 0-1. Vlak nadat Rasmus Falk Jensen zich liet zien met een schot, kreeg Evans last van, zo leek het, zijn lies. Op het moment dat hij behandeld werd, werd ook duidelijk dat er iemand op de tribune onwel was geworden. Onder meer Eriksen, die op hetzelfde veld twee jaar geleden een hartstilstand opliep, keek gespannen toe. Niet veel later werd het spel hervat, met Evans die zich al had laten wisselen. Raphaël Varane was zijn vervanger.

De Fransman zag Kopenhagen voorzichtig aandringen en dat kwam de Denen duur te staan. Uit een vlijmscherpe counter bediende Fernandes Garnacho, die zijn schot nog gekeerd zag worden door Kamil Grabara. De Poolse goalie kon echter niet voorkomen dat de bal voor de voeten van Højlund terechtkwam, die simpel binnentikte: 0-2. De Deen kwam na gepruts in de defensie van Kopenhagen vlak na zijn tweede ook dicht bij zijn derde treffer. Ditmaal schoot hij echter een meter over het doel van Grabara.

Toch bereikte United de rust bepaald niet ongeschonden. Rashford ging op de enkel van Elias Jelert staan, waarna de arbiter na het zien van de beelden een rode kaart uitdeelde aan de Engelsman. United kwam uit de daaropvolgende vrije trap goed weg, daar Fernandes tegen zijn eigen lat kopte. Toch wist Kopenhagen vlak voor rust nog toe te slaan. Diogo Gonçalves legde perfect terug op Elyounoussi, die in één keer succesvol uithaalde: 1-2. Daar bleef het niet bij. In de dertien minuten aan blessuretijd kwam de bal op de arm van Maguire terecht: strafschop. Gonçalves ging achter de bal staan en verschalkte André Onana: 2-2.

In de fase net na de hervatting van de tweede helft werden beide ploegen dreigend. Zo schoot Dalot ui een onmogelijke hoek tegen de buitenkant van de paal en probeerde Denis Vavro het met een afstandsschot, dat onschadelijk werd gemaakt door Onana. Kopenhagen maakte gebruik van de overtalsituatie door de controle over de bal te houden. Écht groot gevaar leverde dat in eerste instantie niet op. Sterker nog, de tien man van United kregen de uitgelezen kans om weer op voorsprong te komen, nadat Maguire op de arm van Vavro kopte. Bruno Fernandes pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot raak: 2-3.

United slaagde er echter voor de tweede maal niet in om een voorsprong vast te houden. Tien minuten voor tijd maakte Lerager bij de tweede paal gebruik van een scherpe voorzet van Falk: 3-3. Kopenhagen rook bloed en kwam in minuut 88 zelfs op 4-3. Een afvallende voorzet leverde niets op, totdat de bal bij de pas zeventienjarige Roony Bardghji terechtkwam. Zijn volley vloog heerlijk in de korte hoek achter de kansloze Onana. United kon daarna niets meer uitrichten.