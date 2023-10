Eredivisie-routinier bedankte voor miljoenensalaris: ‘Zoveel geld’

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 08:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:36

Lars Unnerstall heeft afgelopen zomer een lucratieve aanbieding uit het Midden-Oosten naast zich neergelegd, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International. De doelman van FC Twente had de mogelijkheid om zijn bankrekening op te vijzelen, maar koos voor een langer verblijf in de Grolsch Veste.

Unnerstall hoefde niet lang na te denken toen Twente afgelopen zomer voorstelde om zijn contract te verlengen. "We waren er zo uit met elkaar over verlenging tot de zomer van 2027. Het liefst blijf ik hier tot het einde van mijn carrière. Serieus. Als Jan Streuer (afzwaaiend technisch directeur, red.) me een contract tot mijn veertigste voorlegt, teken ik nu."

De Duitser weet wel dat bij Twente geen salarissen worden betaald als elders in de voetballerij. "Als ik miljoenen wil verdienen, moet ik niet bij Twente blijven", gaat hij verder. "Maar mijn salaris hier is prima, het leven is prima, de club is prima, de supporters zijn prima. Wat wil je dan nog meer?"

Unnerstall had de mogelijkheid om afgelopen zomer te vertrekken bij Twente. "Ik had naar andere clubs gekund. Naar Saoedi-Arabië. De clubnaam weet ik niet eens, het ging via een tussenpersoon. 'Wil je naar de zandbak?' Nee, dankjewel. Ik was wel benieuwd wat ik er kon verdienen. Drie, vier miljoen per jaar."

Heel even twijfelde Unnerstall. "Ik moest toch even praten met mijn vrouw", erkent hij. "Zoveel geld, dan denk je: twee jaar daarheen en dan hoeft Carlo (zoontje, red.) zich ook nooit zorgen te maken. Maar ja, hoe dan? Ik zou alleen gaan. Dat lukt mij niet. Ik zou daar doodongelukkig zijn en na drie maanden terugkeren."

Ook vanuit de Premier League was belangstelling voor Unnerstall. "Maar ik was al in gesprek met FC Twente. Ik zei mijn zaakwaarnemer dat ik niets over die interesse hoefde te horen. Het is goed zo. Hier ben ik gelukkig. Ik ga tevreden naar bed en sta tevreden op. Zit elke dag met plezier in de auto."

Unnerstall tekende in de zomer van 2021 een contract voor vier seizoenen bij FC Twente en is sindsdien niet weg te denken onder de lat. De Duitser kwam over van PSV en zag Joël Drommel de omgekeerde weg bewandelen. Afgelopen seizoen hield Unnerstall liefst zestien keer de nul, waarmee hij Nick Olij (veertien keer) en Justin Bijlow (twaalf keer) aftroef.