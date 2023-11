Engelse media fileren Manchester United en Ten Hag na ‘horrorshow’

Donderdag, 2 november 2023 om 08:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:51

De druk op Erik ten Hag wordt groter en groter, zo concluderen de Engelse media. Woensdagavond ging Manchester United in de EFL Cup kansloos onderuit tegen Newcastle United (0-3). Ten Hag, die met een sterk gewijzigde basiself aantrad, leed alweer zijn achtste nederlaag van dit seizoen in alle competities.

“Newcastle vertrapt United en voert de druk op Ten Hag op”, schrijft The Guardian. “Misschien moet Ten Hag zich binnenkort echt zorgen gaan maken over zijn baan. De gieren cirkelen rond boven de manager. Alle tegendoelpunten had United aan zichzelf te wijten. Op het veld was een gebrek aan eenheid en vertrouwen zichtbaar. Als Ten Hag niet snel een ommekeer voor elkaar krijgt, moet hij er binnenkort mee stoppen. Hij moet echt terug naar de tekentafel.”

De Manchester Evening News is hard voor Ten Hag en beoordeelt de manager met een 2. “Hij rouleerde te veel, maar juist de spelers die recent gefaald hebben, werden opnieuw beloond met een basisplaats.”

De Engelse tak van GOAL geeft Ten Hag hetzelfde rapportcijfer. "Het feit dat hij de reservespelers die tegen Newcastle een kans kregen niet kon motiveren, is veelzeggend. De positie van Ten Hag komt steeds meer onder druk te staan.”

The Express rept zelfs over 'een vernedering' van Manchester United. “Het werd een horrorshow in de eerste helft. Het ziet er niet goed uit voor Ten Hag. Hij staat stevig onder druk en de uitfans hielpen hem nog een handje door massaal ’sacked in the morning' te zingen. Ten Hag kan zich niet meer van dit soort avonden permitteren, als hij wil voorkomen dat hij de kleedkamer niet meer achter zich heeft staan.”

“Halloween mag dan wel voorbij zijn, maar de horrorshow van United duurt voort”, kopt The Sun. De krant stelt dat the Red Devils in eigen huis verslagen werden door de zwakste Newcastle-basiself die manager Eddie Howe ooit heeft opgesteld. The Magpies traden aan met acht wijzigingen ten opzichte van het duel met Wolverhampton Wanderers (2-2) van afgelopen zondag.

Reactie Ten Hag

Ten Hag trok na de zoveelste nederlaag van dit seizoen het boetekleed aan, al bleef hij wel strijdbaar. “Ik ben een vechter”, zei hij tegenover The Daily Mail. “Ik heb er vertrouwen in dat ik het tij kan keren, maar ik realiseer me dat we onszelf momenteel in slechte positie bevinden.

Ik neem mijn verantwoordelijkheid, maar ik zie dit ook als een uitdaging. We moeten bij elkaar blijven en samen zullen we vechten om betere resultaten te halen.”