Edwin van der Sar houdt de eer aan zichzelf en vertrekt bij Ajax

Dinsdag, 30 mei 2023 om 09:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:52

Edwin van der Sar stopt als algemeen directeur van Ajax, zo meldt De Telegraaf. De 130-voudig international trad in 2016 in dienst bij Ajax als hoogste baas, maar ziet aan het eind van een dramatisch verlopen voetbalseizoen geen toekomst meer voor zichzelf bij de Amsterdamse club. Hij draagt zijn taken per 1 juni 2023 over aan zijn collega-directieleden. De Raad van Commissarissen (RvC) heeft aan Van der Sar gevraagd formeel aan te blijven tot 1 augustus voor een goede overdracht van de nationale en internationale dossiers.

Volgens de ochtendkrant heeft Van der Sar ervoor gekozen om de eer aan zichzelf te houden. Door de 3-1 nederlaag bij FC Twente eindigde Ajax als derde in de Eredivisie en werd een ticket voor de derde voorronde van de Champions League misgelopen. Van der Sar wilde naar verluidt de afgelopen weken geen grotere onrust veroorzaken, maar heeft kort na het mislukte seizoen de knoop doorgehakt om te stoppen bij Ajax.

De aanhang van Ajax is uitermate ontevreden over het afgelopen seizoen en wees in dat kader tijdens de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen FC Utrecht (2-1) met de beschuldigende vinger naar Van der Sar. Een deel van de Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA keerde zich tegen de voormalig doelman toen hij kort voor de aftrap op het veld verscheen om afscheid te nemen van assistent-trainer Michael Reiziger en doelman Maarten Stekelenburg. Van der Sar werd hevig uitgefloten, maar ging onverstoorbaar verder en reikte beeldjes uit aan het vertrekkende duo.

Het voortdurend de Kop van Jut zijn, zou Van der Sar steeds zwaarder zijn gevallen. "Mensen in zijn directe omgeving adviseerden hem de deur bij Ajax achter zich in het slot te gooien. Vooral ook, omdat hij sinds de door zijn strot geduwde komst van chief sports officer Maurits Hendriks steeds minder te vertellen kreeg en aan alles merkte dat de hockeyer op zijn baan aasde", aldus De Telegraaf.

Van der Sar maakt sinds november 2012 deel uit van het directieteam van Ajax. Daar begon hij als directeur marketing. Sinds november 2016 is de voormalig doelman algemeen directeur. Daarnaast bekleedt hij meerdere bestuursfuncties bij de FIFA, UEFA en ECA. Mede als gevolg van de sportieve prestaties en de successen op het gebied van onder meer commercie en media maakte de club gedurende de periode onder Van der Sar een enorme groei door. Zijn contract liep nog tot en met 30 juni 2025.