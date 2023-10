Dumfries: ‘Het was bizar. Soms dacht ik: maar serieus, kijk jij wel écht?’

Denzel Dumfries is voor zijn gevoel van heel ver gekomen. De aanvallend ingestelde rechtsback kreeg ooit 'nee' tegen horen van FC Dordrecht en Feyenoord en leek nooit de absolute top te halen. Dumfries gaf nooit op en is inmiddels niet meer weg te denken uit het Nederlands elftal en Internazionale. Jaren later maakt hij een lange neus richting zijn criticasters.

Senior scout Maup Martens van Feyenoord uitte in 2018 tegenover de Volkskrant zijn twijfels over Dumfries. "Op een gegeven moment moet je er ook voetballend uitkomen. Ik moet het nog zien." De rechtspoot van Inter en Oranje had met name moeite met het in zijn ogen laatste 'denigrerende' zinnetje uit de mond van Martens.

"Ik las dat toen. Het was bizar. ‘Ik moet het nog zien’. Nou, kom nog eens een keer kijken, zou ik zeggen. In de Champions League of bij Oranje." Dumfries was in 2018 speler van PSV en international, maar desondanks zaten de woorden van Martens hem dwars. "Dat hardop uitspreken van twijfels, dat heeft in het verleden weleens aan mij geknaagd."

Soms dacht ik bij bepaalde mensen: Kijk jij wel écht? Nee, maar serieus, kijk jij wel écht? Zo’n blik op mijn kwaliteiten zorgde lange tijd voor extra brandstof. Het was uiteindelijk dus een situatie waaruit ik voordeel haalde, meer dan dat het een last was", zo benadrukt de immer strijdbare Dumfries.

"Die kritiek is minder, dus dat specifieke gevecht op dat vlak kan ik niet meer aan gaan. Maar die opmerking ‘ik moet het nog zien’, dat vond ik gewoon bizar om te lezen. In die opmerking zat nog een soort hoop verborgen. Hoop dat ik alsnog niet zou slagen. Dat vond ik een kwalijke zaak, want ik gun iedereen zijn bloei, zijn podium. Wat was dat dan voor opmerking?, vraagt de 47-voudig international van Oranje zich af.

Geen issue meer

"Ik speelde bij PSV en bij het Nederlands elftal", doelt de flankspeler op de flinke stappen die hij vroeg in zijn loopbaan al zette. "Ik heb er nooit eerder op gereageerd en ik ben er nu ook niet meer mee bezig, maar als het ter sprake komt ben ik eerlijk: het was gewoon misplaatst. Voor mij ook tekenend voor de vreemde manier waarop bepaalde mensen naar dingen kijken."

Dumfries heeft naar eigen zeggen veel te danken gehad aan Alex Pastoor, zijn coach bij Sparta Rotterdam. "In die tijd ben ik ook met Annemiek Zijerveld, de sportpsycholoog, gaan praten. Met haar heb ik een bijzondere band. Er is geen contact op wekelijks basis, maar we weten elkaar altijd wel weer te vinden. Maar er zijn meer mensen die mij helpen. Een soort Team Dumfries, haha", aldus Dumfries, die vrijdag aantreedt tegen Frankrijk.