Driouech maakt worsteling door vanwege strijd tussen Feyenoord en PSV

Couhaib Driouech heeft door de transferperikelen veel aan zijn hoofd, zo bevestigt Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen. Feyenoord en PSV willen de vleugelaanvaller dolgraag binnenhalen en hebben allebei circa vier miljoen euro over voor Driouech, die in Rotterdam vastligt tot medio 2025.

"PSV heeft zich afgelopen weekend vrij laat en voor het eerst gemeld", bespreekt Dijkhuizen op het clubkanaal de laatste stand van zaken rondom Driouech. "Dan zit je in een keer toch met een probleempje. En als het zo kort dag is dat je bijna geen vervanger meer kan halen.... Die nodig is mocht hij alsnog vertrekken. Dat geeft wel enige reuring tot vanavond 00.00."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dijkhuizen geeft daarna antwoord op de vraag in hoeverre de transfergeruchten van invloed zijn op Driouech. "Voor hem is het moeilijk, omdat hij graag wil. Aan de andere kant is Couhaib heel eerlijk naar ons toe en die band is prima. Hij is open en eerlijk van karakter, dus dat gaat best wel goed."

"Maar er komt heel veel op hem af en hij heeft heel veel aan zijn hoofd. Het is natuurlijk een hele mooie kans voor hem. Dat wil hij ook graag. Dat spreekt hij uit en dat is ook logisch. Maar hij heeft ook begrip voor ons standpunt", zo benadrukt de coach van de Rotterdammers.

"Dus het is moeilijk voor hem. Ik heb vooral de focus op de ploeg. Ik denk dat we ons heel goed hebben voorbereid op Almere City", loopt Dijkhuizen vooruit op de ontmoeting met de nummer veertien in de Eredivisie van vrijdagavond.

Strijd

Feyenoord gaat zich toch weer mengen in de strijd om Driouech, zo beweert 1908.nl donderdag. Volgens het Rotterdamse fanmedium heeft Feyenoord inmiddels een formeel bod van ruim vier miljoen euro neergelegd in Kralingen, nadat bleek dat Bryan Gil 'onhaalbaar' zou zijn.

De soap rondom Driouech kent ondertussen vele hoofdstukken. PSV diende volgens het Eindhovens Dagblad eerder op de dag al een bod in, ter waarde van ruim vier miljoen euro.

Feyenoord heeft volgens 1908.nl datzelfde bod ondertussen ook op tafel gelegd bij Excelsior. De Stadionclub lijkt daarmee een streepje voor te hebben op de Eindhovenaren.

Wat kan Couhaib Driouech het beste kiezen? Feyenoord PSV Excelsior Stem Wat kan Couhaib Driouech het beste kiezen? Feyenoord 40% PSV 38% Excelsior 21% Totaal aantal stemmen: 214 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties