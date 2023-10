Drietal van AZ debuteert in definitieve selectie van Jong Oranje; Babadi valt af

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 14:03 • Wessel Antes • Laatste update: 14:16

Michael Reiziger heeft de definitieve selectie van Jong Oranje bekendgemaakt. Voor de EK-kwalificatieduels met Georgië en Gibraltar zijn Ernest Poku, Myron van Brederode en Rome-Jayden Owusu-Oduro opgeroepen. Het trio van AZ debuteert in de definitieve selectie van Jong Oranje. Chelsea-verdediger Ian Maatsen, die afgelopen interlandperiode nog bij het grote Oranje meedeed, zit nu bij de selectie van Reiziger voor Jong Oranje. Onder anderen Isaac Babadi is afgevallen.

Dat Ryan Gravenberch deze interlandperiode niet bij Jong Oranje zou zitten was al bekend. Reiziger besloot eerder al om de middenvelder van Liverpool niet op te nemen in zijn voorlopige selectie. Gravenberch meldde zich tijdens de vorige interlandperiode af voor de eerste twee duels van de kwalificatiecyclus en dat is hem duur komen te staan. Daardoor lijkt het erop dat Ajacied Devyne Rensch opnieuw de aanvoerder zal zijn tegen Georgië en Gibraltar.

Jong Oranje begon vorige maand goed aan de kwalificatie voor het EK, daar Moldavië (3-0 winst) en Noord-Macedonië (0-2 winst) zonder al te veel moeite opzij werden gezet. Dankzij die zeges deelt het Nederlandse beloftenelftal de eerste plaats met Jong Georgië in Groep C van de kwalificatiecyclus.

Volledige selectie:

Keepers: Dani van den Heuvel (Leeds United), Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ), Calvin Raatsie (FC Utrecht).

Verdedigers: Devyne Rensch (Ajax), Rav van den Berg (Middlesbrough), Tyrese Asante (ADO Den Haag), Ryan Flamingo (FC Utrecht), Jorrel Hato (Ajax), Finn van Breemen (Basel), Ian Maatsen (Chelsea), Bjorn Meijer (Club Brugge), Anass Salah-Eddine (Ajax).

Middenvelders: Fedde de Jong (SC Cambuur), Dirk Proper (NEC Nijmegen), Kenneth Taylor (Ajax), Youri Regeer (FC Twente), Calvin Twigt (FC Volendam).

Aanvallers: Myron van Brederode (AZ), Million Manhoef (Vitesse), Sontje Hansen (NEC Nijmegen), Noah Ohio (Standard Luik), Ernest Poku (AZ), Ruben van Bommel (AZ).