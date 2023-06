Driessen: ‘Mislintat grossierde bij afserveren Heitinga in huichelarij'

Vrijdag, 2 juni 2023 om 10:44 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:47

Valentijn Driessen is niet onder de indruk van Sven Mislintat. De journalist haalt in zijn column voor De Telegraaf hard uit naar de directeur voetbalzaken van Ajax. Driessen spreekt over ‘huichelarij’ als het gaat om het afserveren van John Heitinga. Donderdag werd bekend dat de Amsterdammers definitief niet als hoofdtrainer doorgaan met de 39-jarige oefenmeester.

Driessen begint zijn column nog met een positieve noot. “De nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat legde de vinger op de zere plek door te stellen dat Ajax onder leiding van Heitinga geen enkele topwedstrijd won. Terecht woog dat samen met de Europese uitschakeling door Union Berlin zwaarder dan een reeks van zeven zeges op rij tegen Eredivisie-kleintjes.”

“Tot zover de oprechte Mislintat”, vervolgt Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf laat zich opnieuw kritisch uit over de handelwijze van Ajax omtrent het wegsturen van Heitinga. “De Duitser grossierde bij het afserveren van Heitinga in huichelarij. Hij was hem dankbaar, zette hem neer als een grote persoonlijkheid, iemand met de karaktereigenschappen van een hoofdcoach, die hij in de Ajax-omgeving wil houden. Om tegelijkertijd te stellen dat hoofdtrainer zijn de volgende stap moet worden voor Heitinga. Dat is moeilijk verenigbaar. Na het mislukte avontuur verdiende Heitinga het niet om het graf in geprezen te worden.”

Ook Chief Sports Officer Maurits Hendriks en RvC-lid Jan van Halst moeten het ontgelden bij Driessen. “De Duitser zag samen met de chief sports officer Maurits Hendriks en rvc-lid Jan van Halst zijn kans schoon om na Edwin van der Sar (10 jaar speler, 225 wedstrijden, 11 jaar directeur bij Ajax) met Heitinga (8 jaar speler, 154 wedstrijden, 7 jaar trainer bij Ajax) het laatste restje Ajax-dna weg te snijden in de top van de club. Opgeruimd staat netjes. Heitinga als assistent van de nieuwe trainer zoals in zijn contract staat? Mislintat trok er zelfs een vies gezicht bij.” De directeur voetbalzaken gaf donderdag als uitleg nog nooit te hebben gezien dat een hoofdtrainer weer assistent werd.